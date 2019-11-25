Son Dakika Haberleri: 83'lük dede 34 yıldır gönüllü müezzinlik yapıyor
Son Dakika Yaşam 83'lük dede 34 yıldır gönüllü müezzinlik yapıyor - Son Dakika

83'lük dede 34 yıldır gönüllü müezzinlik yapıyor

6 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 83 yaşındaki Bakır Aktürk, gönüllü müezzinlik yapıyor.

83'lük dede 34 yıldır gönüllü müezzinlik yapıyor, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 83 yaşındaki Bakır Aktürk, gönüllü müezzinlik yapıyor.


Almanya'da işçi olarak çalışırken, 1985 yılında yurda dönen 5 çocuk ve 9 torun sahibi imam Bakır Aktürk, Burhaniye Ören Camii'nde gönüllü müezzinlik yapmaya başladı. Namaz vakitlerini iple çektiğini anlatan Bakır Aktürk, "l985 yılında Almanya'dan dönerek Burhaniye'ye yerleştim. O günden beri değişik camilerde müezzinlik yapıyorum. Daha çok da Ören Camii'ne geliyorum. Hangi camiye gidersen benden müezzinlik yapmamı istiyorlar. Ben de seve seve yapıyorum. Sağlığım elverdiğince bu görevi sürdüreceğim. Çünkü işimi severek yapıyorum" dedi.


Ören Cami imamı Kadir Özdemir de, "İmam Bakır ağabey her zaman müezzinliğimizi yapıyor. Biz de kendisini çok seviyoruz. Teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

İmam Bakır, Balıkesir, Burhaniye, Ören, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:38 Kaynak: İHA
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