83'lük Muharrem Dede, yaylada eskiyen evini yıktı, yenisini inşa etti - Son Dakika

KARS'ın Akyaka ilçesine bağlı Geçit köyünde yaşayan Muharrem Yıldız (83), yayladaki eskiyen evini yıkarak 3 yılda yenisini yaptı.

Akyaka ilçesine 16 kilometre uzaklıkta, yaklaşık 300 nüfuslu Geçit köyünde eşi Yeter (77) ile birlikte yaşayan 8 çocuk, 11 torun sahibi Muharrem Yıldız, sağlıklı bir yaşam sürüyor. Organik olarak beslenen Yıldız, sabah erken saatlerde uyanıp, akşama kadar hayvancılıkla ve evinin işleriyle uğraşıyor. Muharrem Yıldız, her yaz eşiyle birlikte yaylaya çıkıp, buradaki evinde kalıyor.

Yıldız, 3 yıl önce, yayladaki evini yıkıp, yerine yenisini yapma kararı aldı. Taş yapı olan evini yıkan Yıldız, inşaata başladı. Çimento, tahta ve odunları traktörüyle yaylaya çıkaran Muharrem Yıldız, duvarın örülmesi, sıvanması, üstünün kapatılması ve boya işlerini de kendisi yaptı. Duvarları kireçle boyayan Yıldız, bir taraftan da evinin kalan işlerini tamamlamaya çalışıyor. 4 metre genişliğinde 6 metre uzunluğundaki evi büyük ölçüde tamamlayan Muharrem Yıldız, "Çocukların ve komşularım ilerleyen yaşıma rağmen halen çalışıyor olmamdan şikayetçiler. Ama ben çalışmayı çok seviyorum. Çalışmadığım zamanlar rahatsız oluyorum. Gücüm yettiği kadar çalışacağım. Bir iş görülecekse o iş görülecek. Bugünün işini yarına bırakmayacaksın" dedi.

Devamlı çalıştığını ve hiç boş durmadığını da belirten Muharrem Yıldız, "Çalışmak sağlığa da spora da yetiyor. Aşıkların piri İlhami Demir şöyle derdi; 'Kendin çalış, kendin kazan. Kendi ocağına kendin koy kazan. Bakma el eline gözden düşersin.' Ne de güzel söylemiş. Ben bu yaşımdan sonra bu yaptıklarımı alıp öbür dünyaya götürmeyeceğim. Benden sonra çocuklarım yaylaya geldiklerinde rahat rahat otursunlar" diye konuştu.