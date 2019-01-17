83 Mahalle Yolu Tipi Dolayısıyla Ulaşıma Kapandı

Kayseri'de 83 mahalle yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapanırken, ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

Kayseri'de 83 mahalle yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapanırken, ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.



Kayseri'de iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ulaşımı aksattı. İlçelerde tipi nedeniyle bir çok mahalle yolu ulaşıma açılmasına rağmen tipi nedeniyle yeniden kapandı. İlçelerdeki ulaşıma kapalı olan mahalle sayıları şu şekilde:



Develi'de 15, Pınarbaşı'da 40, Sarız'da 20, Tomarza'da 8 - KAYSERİ

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