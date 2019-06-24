Son Dakika Haberleri: 83. Uluslararası Bergama Kermesi sona erdi
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83. Uluslararası Bergama Kermesi sona erdi

1 saat önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önerisiyle yapılan, Türkiye'nin ilk yerel festivali olan ve bu yıl 83. gerçekleştirilen Uluslararası Bergama Kermesi kortej yürüyüşüyle sona erdi.

83. Uluslararası Bergama Kermesi sona erdi, System.String[]
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önerisiyle yapılan, Türkiye'nin ilk yerel festivali olan ve bu yıl 83. gerçekleştirilen Uluslararası Bergama Kermesi kortej yürüyüşüyle sona erdi.
Kermesin son gününde, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ile vatandaşların katılımıyla Şehit Ömer Yiğit Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde kortej oluşturdu.
Cumhuriyet meydanında son bulan kortejin ardından halk oyunları ekibi gösterilerini sundu.
İzmir Devlet Tiyatrosu'nun "Sandalım Kıyıya Bağlı" isimli oyunu ile devam eden etkinlik Türk Halk Müziği korosunun konseri ile sona erdi.
Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan kermese sahip çıkmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bu yıl sizler için çok kısa bir zamanda oldukça yoğun içerikli bir program hazırladık. Bu dolu dolu içeriğe rağmen, tüm çalışma arkadaşlarımla beraber, yaşanacak sorunları en aza indirmeye çalıştık. İnşallah önümüzdeki yıllarda, bu yıl ki kermesimizden daha renkli, daha güzel bir programla karşınızda olacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:13 Kaynak: AA
Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk, Bergama, Kültür Sanat
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