Son Dakika Haberleri: 83 Yaşında hayatını kaybeden Süleyman Turan için Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.
Son Dakika Genel Haber

83 Yaşında hayatını kaybeden Süleyman Turan için Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

29 dakika önce

83 Yaşında hayatını kaybeden Süleyman Turan için Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

83 Yaşında hayatını kaybeden Süleyman Turan için Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

83 Yaşında hayatını kaybeden Süleyman Turan için Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Şakirin Camii, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan'a son veda
Süleyman Turan'ın tabutundaki pankart tepki çekti İmamoğlu ve Soyer'in, Erdoğan'la tokalaşmak için bekledikleri an buluşmaya damga vurdu Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında komik diyalog: Parasını ödemen lazım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 01:30:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 83 Yaşında hayatını kaybeden Süleyman Turan için Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]