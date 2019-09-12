83 Yaşında hayatını kaybeden Süleyman Turan için Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.
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83 Yaşında hayatını kaybeden Süleyman Turan için Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:00 Kaynak: İHA
83 Yaşında hayatını kaybeden Süleyman Turan için Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.
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