83 yaşındaki Ahmet dededen Uğurcan Çakır'a nasihat: 25'ine gelmeden bir yere gitme, sen daha çok kazanırsın

A Milli Takımın başarılı eldiveni ve Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır, Trabzon'un Akçaabat İlçesi'nde yaşayan Ahmet Kırcı (83), Ahmet dedeyi ziyaret ederek formasını hediye etti.

PİDE PARASI ALMADILAR

Trabzonspor takım kaptanı Uğurcan Çakır, Ahmet dedeyi ziyaret giderken yolda bir fırına uğrayarak ramazan pidesi aldı. Fırın çalışanları milli kaleciden para almazken Uğurcan Çakır da teşekkür etti.

"UĞURCAN SÖZ VERİRSE GELİR"

83 yaşındaki Ahmet Kırcı, "Uğurcan bana söz verdiyse gelir. Birde nasıl gelsin haftada 3 maç oynanıyor. Seni herhalde her yerden istiyorlar. 25'i almadıktan sonra bir yere gitme. Bana kalırsa bir yıl daha kalsan daha iyi olur. Trabzonspor daha çok para kazanır. Hem sen hem kulüp kazanır" diyerek Uğurcan Çakır'a tavsiye de bulundu. Ahmet Dede'nin sözleri üzerine ise Çakır, "Biz her zaman kulübün yanındayız" yanıtını veren Uğurcan Çakır , yanında getirdiği formasını Ahmet Dede'ye hediye etti.