83 yaşındaki Alzheimer hastası koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi gören yatalak Alzheimer hastası Bilal Güre (83), alkışlar arasında taburcu oldu. Aynı hastalık nedeniyle tedavi gören Güre'nin eşi Cevriye Güre (82) de 6 gün önce taburcu olmuştu.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Sofuhalil köyünde yaşayan Cevriye Güre, 7 Nisan günü koronavirüs teşhisiyle Lüleburgaz'da özel bir hastaneye yatırıldı. Ardından eşi Bilal Güre de aynı teşhisle hastanede tedaviye alındı. Cevriye Güre, 10 gün süren tedavisinin ardından 6 gün önce taburcu edildi. Yatalak olup bakıma muhtaç olan ve damar tıkanıklığı bulunan Alzheimer hastası Bilal Güre de tedavi gördüğü özel hastaneden bugün tekerlekli sandalyesi ile alkışlarla taburcu oldu.

'BAKIM HASTASI'

Hastane Başhekimi Dr. Abdullah Çiftçi, "Hastamız Bilal Güre, yaklaşık 1 hafta önce çıkarttığımız Cevriye Güre'nin eşi. Bilal Amca evde bakım hastası, Alzheimer olan 83 yaşında amcamız onu da taburcu edeceğiz. Kendisi bakım hastası olduğu için her türlü bakımını hastanemizde verdik. Şu anda test, negatif ve tomografisi de gayet iyi durumda ve hastamızı göndereceğiz" dedi.

Bilal Güre, "İyi misin?" sorusuna "İyiyim" cevabını verdikten sonra tekerlekli sandalyeye bindirilerek başhekim Dr. Abdullah Çiftçi ve hemşirelerin alkışları arasında taburcu edildi.

- Leburgazkırklareli