83 yaşındaki emekli öğretmen, dünyaya akıllı masa ihracatı yapıyor - Son Dakika

83 yaşındaki emekli öğretmen, dünyaya akıllı masa ihracatı yapıyor

28.04.2021 22:22

83 yaşındaki emekli öğretmen, dünyaya akıllı masa ihracatı yapıyor 83 yaşında üretimden vazgeçmedi Denizli'de 83 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin Kurucan, küçük bir demir atölyesi kurarak, kendi tasarımı olan Akıllı Masa'ların ihracatını yapmaya başladı.

83 yaşındaki emekli öğretmen, dünyaya akıllı masa ihracatı yapıyor

83 yaşında üretimden vazgeçmedi

DENİZLİ - Denizli'de 83 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin Kurucan, küçük bir demir atölyesi kurarak, kendi tasarımı olan Akıllı Masa'ların ihracatını yapmaya başladı. Masa'nın tescilini alan Kurucan, 36 yıl boyunca üretime devam edip birçok kişiye ekmek kapısı açıyor.

Denizli'de emekli metal bölümü öğretmeni 83 yaşındaki Hüseyin Kurucan, 36 yıl önce emekli oldu. Kendine küçük bir demir atölyesi kuran Kurucan, altı yıl önce tecrübe ve bilgisini birleştirerek 'Akıllı masa' ismini verdiği masanın tasarımını yapıp tescilini aldı. Akıllı masa üretime başlayan Kurucan, Danimarka'ya ilk ihracatı yaptıktan sonra şimdi de Bulgaristan'a ihracat yapmaya başladı. Tekerlekli ve birinci sınıf MDF'den ürettiği akıllı masaların hidrolik sisteme sahip olduğunu, kapalıyken 60 santimetre olan masanın, tek hareketle açıldığında 1 metreye 20 santimetre genişlik ve boya ulaştığını anlatan Kurucan, "1985 yılında emekli oldum ve 36 yıldır bu iş yerlerini yürütmekteyim. Çadırla başladım ve şuanda akıllı masalar üretiyorum, patentini de aldım. İnternet sitelerinde de satışlarımızı yapıyoruz. Bu sene beni Denizli'nin Ahilik ustası seçtiler. Bu işyerini 83 yaşında olmama rağmen yürütüyorum ve yürütmeye de devam edeceğim" dedi.

"Bu masayı 6 ile 7 yıl önce tasarladım ve patentini aldım"

Masanın kullanışlı olduğunu ve yurt dışına da ihracat ettiğini belirten Kurucan, "Allah ne kadar ömür verirse. Kendime ve çevreme faydalı olmaya çalışıyorum. Yanımdaki elemanlara gerekli desteği veriyorum. Bu şekilde hayatımı sürdürmekteyim. Yurt dışına ve Danimarka'ya bir parti ve Bulgaristan'a da gönderdim. Akıllı masanın ölçüleri 60'a 120, açtığımız zaman 120'ye 120. İstediğimiz yükseklikte ayar yapılmaktadır. 10 kişiye kadar etrafında yemek yenmektedir. Genellikle yemek masası, sehpa ve ütü masası da olabiliyor. Ütü yapasınız bile ağaçta eğrilme, kırılma gibi şeyler olmaz. Bu masayı 6 ile 7 yıl önce tasarladım ve patentini aldım" ifadelerini kullandı.

83 yaşındaki emekli öğretmen, dünyaya akıllı masa ihracatı yapıyor
83 yaşındaki emekli öğretmen, dünyaya akıllı masa ihracatı yapıyor
83 yaşındaki emekli öğretmen, dünyaya akıllı masa ihracatı yapıyor
83 yaşındaki emekli öğretmen, dünyaya akıllı masa ihracatı yapıyor

Bulgaristan, Denizli, Emekli, Metal, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 83 yaşındaki emekli öğretmen, dünyaya akıllı masa ihracatı yapıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'tan olay gönderme: Attığımız gol VAR tarafından iptal edilmedi! Beşiktaş'tan olay gönderme: Attığımız gol VAR tarafından iptal edilmedi! Son Dakika: İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcı ele geçirildi, 2 kişi yakalandı Son Dakika: İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcı ele geçirildi, 2 kişi yakalandı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Uğurcan için 19 milyon euro verdiler, kabul etmedik Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Uğurcan için 19 milyon euro verdiler, kabul etmedik Aslan, Konya'yı 1-0 yenerek şampiyonluk umudunu korudu! Aslan, Konya'yı 1-0 yenerek şampiyonluk umudunu korudu! ABD'de gözaltı sırasında yüzüstü yere yatırılan 26 yaşındaki kişi hayatını kaybetti ABD'de gözaltı sırasında yüzüstü yere yatırılan 26 yaşındaki kişi hayatını kaybetti Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Kilosu 40 bin lira! 'Dünyan en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyan en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı
Bakan Soylu'dan alkol yasağı açıklaması: Hafta sonu kısıtlamasından farkı yok Bakan Soylu'dan alkol yasağı açıklaması: Hafta sonu kısıtlamasından farkı yok         
22:19
Sergen Yalçın'dan Gökhan Töre'ye: Atacaksın demiştim sana! Sergen Yalçın'dan Gökhan Töre'ye: Atacaksın demiştim sana!         
21:51
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan S-400 krizini körükleyecek sözler: ABD, Türkiye'yi doğrudan uyardı ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan S-400 krizini körükleyecek sözler: ABD, Türkiye'yi doğrudan uyardı         
21:33
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, politika faizini değiştirmedi Son Dakika: ABD Merkez Bankası, politika faizini değiştirmedi         
21:01
Siyah-Beyazlılar, Rize deplasmanında 3-2 kazanarak liderliğini perçinledi Siyah-Beyazlılar, Rize deplasmanında 3-2 kazanarak liderliğini perçinledi         
19:49
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu         
17:09
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş         
12:42
Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak         
12:10
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı         
11:36
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi         
09:47
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 22:42:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 83 yaşındaki emekli öğretmen, dünyaya akıllı masa ihracatı yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement