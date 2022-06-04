83 yaşındaki Japon, Pasifik'i yat üzerinde tek başına geçti - Son Dakika
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83 yaşındaki Japon, Pasifik'i yat üzerinde tek başına geçti

04.06.2022 07:46
83 yaşındaki Japon, Pasifik'i yat üzerinde tek başına geçti

Japon maceraperest Horie Keniçi, Pasifik Okyanusu'nu yat üzerinde tek başına geçen en yaşlı kişi unvanını elde etti.

Japon maceraperest Horie Keniçi, Pasifik Okyanusu'nu yat üzerinde tek başına geçen en yaşlı kişi unvanını elde etti.

ABD'nin batı kıyısındaki San Francisco'dan 27 Mart'ta denize açılan 83 yaşındaki Horie, 69 günlük seyahat sonrası Japonya'ya ulaştı.

Horie, bitiş çizgisi kabul edilen, Japonya'nın güneybatısındaki Wakayama ile Tokuşima eyaletleri arasında Kii Kanalı'na yerel saatle 02.39'da ulaştı.

Pasifik Okyanusu'ndaki 8 bin 500 kilometrelik mesafeyi yat üzerinde tek başına durmaksızın geçen Horie, bunu gerçekleştiren en yaşlı kişi oldu.

Seyahat sonrası Horie "Büyük bir sorun yaşamadan eve döndüğüm için oldukça mutluyum" dedi.

Bir ton ağırlığında, 6 metrelik yat "Suntory Mermaid" seyahat boyunca kendi bünyesindeki elektrik ihtiyacını, taşıdığı güneş panellerinden sağladı.

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Kaynak: AA

Pasifik Okyanusu, San Francisco, Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 83 yaşındaki Japon, Pasifik'i yat üzerinde tek başına geçti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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