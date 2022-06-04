83 yaşındaki Japon, Pasifik'i yat üzerinde tek başına geçti

Pasifik Okyanusu'ndaki 8 bin 500 kilometrelik mesafeyi yat üzerinde tek başına durmaksızın geçen Horie, bunu gerçekleştiren en yaşlı kişi oldu.

Kaynak: AA

Pasifik Okyanusu, San Francisco, Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

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