Son Dakika Haberleri: 83 yaşındaki kadın 2 gündür kayıp
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83 yaşındaki kadın 2 gündür kayıp

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde evinden bahçeye gittiğini söyleyerek ayrılan 83 yaşındaki kadından 2 gündür haber alınamıyor.

83 yaşındaki kadın 2 gündür kayıp, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde evinden bahçeye gittiğini söyleyerek ayrılan 83 yaşındaki kadından 2 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Düğünlük Mahallesi'ndeki evinden önceki gün 'bahçeye gittiğini' söyleyerek ayrılan Emine Uyulur (83) evine dönmeyince yakınları yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına eğitimli K9 köpekleri de katıldı. Arama çalışmalarına mahalle sakinleri ve yakınları katılarak ekiplere bölge halkında bilgi veriyorlar. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:52 Kaynak: İHA
Fatsa, Ordu, 3. Sayfa
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