83 yaşındaki kadın polisin yardımıyla emekli maaşını çekti - Son Dakika
Son Dakika Güncel 83 yaşındaki kadın polisin yardımıyla emekli maaşını çekti - Son Dakika

83 yaşındaki kadın polisin yardımıyla emekli maaşını çekti

6 saat önce

ANKARA'da 83 yaşındaki kadın, sokağa çıkma yasağı nedeniyle yardım istediği polisler eşliğinde dışarıya çıkıp, emekli maaşını çekti.

83 yaşındaki kadın polisin yardımıyla emekli maaşını çekti, System.String[]

ANKARA'da 83 yaşındaki kadın, sokağa çıkma yasağı nedeniyle yardım istediği polisler eşliğinde dışarıya çıkıp, emekli maaşını çekti.

Keçiören ilçesinde oturan ve emekli maaşını çekmek isteyen Fatma T., koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarıya çıkamadı. Fatma T, evinin önünden geçen polis ekibinden yardım istedi. Fatma T., polislere emekli maaşını çekip, su kartına dolum yapmak ve borcunu ödemek istediğini söyledi. Polisler, Fatma T.'ye maske takıp, gerekli önlemleri alarak polis aracına bindirdi. Fatma T., polislerin yardımıyla önce banka şubesine giderek maaşını çekti. Fatma T., ardından beyaz eşya firmasına götürülüp, borcunu öderken, polisler de bu sırada su kartına dolum yaptı. Tüm işlerini bitiren Fatma T, tekrar evine götürüldü. Fatma T, polislere teşekkür etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü kişilere yönelik denetimlerini sürdüren polis ekipleri, dışarıda alışveriş yapan yaşlı bir adama da yardım ederek eve kadar götürdü.


Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:50 Kaynak: DHA

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