83 yaşındaki kayıp kadını iz takip köpeği "Dost" buldu - Son Dakika

83 yaşındaki kayıp kadını iz takip köpeği "Dost" buldu

ELAZIĞ - Elazığ'da evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 83 yaşındaki Alzheimer hastası kadını jandarma ekipleri iz takip köpeği "Dost" sayesinde 5 kilometre uzakta bularak ailesine teslim etti.

Olay, merkeze bağlı Yazıkonak Beldesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 83 yaşındaki Alzheimer hastası Hatun Yıldız, eşinden habersiz evden çıkarak kayıplara karıştı. Aile fertleri ve komşuları çevrede yaptığı aramada kadını bulamayınca durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi ile iz takip köpeği de gönderildi. Drone ve iz takip köpekleri ile bölge genelinde 3 saatlik çalışma yapıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada iz takip köpeği Dost yaşlı kadını evinden 5 kilometre uzakta arazide buldu. Ekipler tarafından alınan ve sağlık durumu iyi olduğu belirlenen yaşlı kadın ailesine teslim edildi.

Eşiyle birlikte kalan yaşlı kadının komşuları ve yakınları jandarma ekiplerine teşekkür etti.