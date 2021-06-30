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83 yaşındaki "Pamuk Dede", aynı anda iki tümör ameliyatı olarak sağlığına kavuştu - Son Dakika

83 yaşındaki "Pamuk Dede", aynı anda iki tümör ameliyatı olarak sağlığına kavuştu

30.06.2021 14:38

83 yaşındaki "Pamuk Dede", aynı anda iki tümör ameliyatı olarak sağlığına kavuştu Denizli'de 83 yaşındaki kanser hastası idrar yoluyla ilgili şikayetlerle geldiği Özel Denizli Tekden Hastanesinde yapılan tetkikler sonrası mesanesi ve kalın bağırsağında tümör olduğunu öğrendi.

83 yaşındaki "Pamuk Dede", aynı anda iki tümör ameliyatı olarak sağlığına kavuştu

DENİZLİ - Denizli'de 83 yaşındaki kanser hastası idrar yoluyla ilgili şikayetlerle geldiği Özel Denizli Tekden Hastanesinde yapılan tetkikler sonrası mesanesi ve kalın bağırsağında tümör olduğunu öğrendi. Yapılan başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Ali Rıza Akoğlu, gözlem sırasında hemşirelerin kendisine 'Pamuk Dede' şeklinde seslenip ilgilendiklerini belirterek, Tekden ailesine ve hemşirelerine teşekkür etti.

83 yaşındaki Ali Rıza Akoğlu, idrar yolunda oluşan rahatsızlıklarından dolayı Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji doktoralarından Op. Dr. Ali Gürağaç'a tedavi olmak için geldi. Gerekli muayene ve tetkikler yapıldıktan sonra Ali Rıza amcanın mesane ve kalın bağırsağında tümör olduğu tespit edildi. Üroloji uzmanı Op. Dr. Ali Gürağaç ve Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin hastanın ameliyata alınması gerektiğine karar verdiler. Hasta aynı anda hem mesane hem de kalın bağırsak ameliyatına alındı. Sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.

"İki cerrahi operasyonun bir arada yapılması gereken bir hastamız"

Ürolojik açıdan böbreğinin kanalını tamamen kapatan bu kitleyi kapalı yöntemle ameliyat ederek böbreğini kurtardıklarını ifade eden Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Gürağaç, "Ali Rıza amcamız bizim daha önceden de takip ettiğimiz mesane tümörü ve mesane taşları tanısıyla hastanemizde tedavi edilen bir hastamız. İdrar yapma sorunu ve karın ağrısı gibi bazı şikayetlerle kontrole geldiğinde sağ yanında ciddi bir ağrısı ve sol yanında da kült bir ağrı olduğunu söyledi. Yapılan muayene ve tahlillerde sol böbreğinden mesanesine gelen kanalın ağzını tamamen kapatan mesanede, yaklaşık 5 santimetrelik bir kitle ve sağ yandaki ağrısını açıklayacak şekilde kalın bağırsakta apendiks lokalizasyonunda yaklaşık 10 santimetrelik bir kitle saptadık. 2 cerrahinin bir arada yapılması gereken bir hastamızdı. Yaş itibariyle başlangıçta tedirginliği oldu. Ürolojik açıdan böbreğinin kanalını tamamen kapatan bu kitleyi kapalı yöntemle ameliyat ederek böbreğini kurtardık. Başka tümörlü bir doku var mı diye baktığımızda böbrek kanalında bir tümör lokalizasyonu saptamadık. Mesanedeki lezyonu kazıyarak böbrek ve mesane arasına bir stent koyup böbreğin akımını sağladıktan sonra hastamızın böbreğini kurtardık. Çok şükür iki kanser cerrahisini bir arada başarılı bir şekilde tamamlamış olduk. Ali Rıza amcamızın durumu gayet iyi" dedi.

"Tümörün vücutta kalması mümkün değil"

Hastanın başarılı bir ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğunu ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin, "Hastamız 83 yaşında. Yaşlılığın getirdiği hastalıkların yanı sıra günümüzün en çok rastlanılan kanser hastalıklarıyla da mücadele ediyor. Üroloji bölümüne idrar yolları ile ilgili şikayetten dolayı başvurmuş. İdrar yapma sorunu, karın ağrıları gibi şikayetleri vardı. Üroloji muayenesi için Op. Dr. Ali Gürağaç'a geldiğinde mesanede ve kalın bağırsakta tümör olduğu tespit edildi. Hastamızı aynı seansta hem mesane hem de kalın bağırsak tümörü için ameliyata almaya karar verdik. Ameliyat başarılı geçti her iki organdaki tümörleri temizledik. Bugün Ali Rıza amcamızın ameliyat sonrası 4. günü, yarası temiz, sağlıklı ve yüzü gülüyor. Hastamızı şifayla taburcu edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Tekden Hastanesi'nde çok güzel ilgilendiler. Bana 'Pamuk Dede' diyorlar."

Ameliyatın ardından gözlem için bir süre hastaneden bekletilen Ali Rıza amca, hemşirelerin yoğun sevgisiyle karşılaştı. Hemşirelerin kendisine 'Pamuk Dede' diye seslendiği ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini belirten Akoğlu, "Birkaç hastane gezdim. Buraya geldim, burada bakım çok güzel. Çok güzel ilgilendiler. Sürekli gelip ihtiyacım olup olmadığını soruyorlar. O hemşirelerin insanlığı o kadar güzel ki. Ben çok memnunum. Doktorlarım yarın taburcu edecekler, o yavrularımdan çok memnunum" dedi.

83 yaşındaki Pamuk Dede , aynı anda iki tümör ameliyatı olarak sağlığına kavuştu
83 yaşındaki Pamuk Dede , aynı anda iki tümör ameliyatı olarak sağlığına kavuştu
83 yaşındaki Pamuk Dede , aynı anda iki tümör ameliyatı olarak sağlığına kavuştu
83 yaşındaki Pamuk Dede , aynı anda iki tümör ameliyatı olarak sağlığına kavuştu

Genel Cerrahi, Denizli, Kanser, Tümör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 83 yaşındaki 'Pamuk Dede', aynı anda iki tümör ameliyatı olarak sağlığına kavuştu - Son Dakika


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