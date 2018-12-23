Son Dakika Haberleri: 83 Yıllık Fabrika Bacası Tarihe Işık Tutuyor

83 Yıllık Fabrika Bacası Tarihe Işık Tutuyor

4 saat önce

Zonguldak'ta 1988 yılında ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle yıkılan Üzülmez Kok Fabrikasının hala duran 63 metre uzunluğundaki bacası tarihe ışık tutuyor.

83 Yıllık Fabrika Bacası Tarihe Işık Tutuyor, System.String[]
Zonguldak'ta 1988 yılında ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle yıkılan Üzülmez Kok Fabrikasının hala duran 63 metre uzunluğundaki bacası tarihe ışık tutuyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu 15 fabrikadan biri olarak bilinen Zonguldak Antrasit Fabrikası, 10 Aralık 1935'de hizmete girdi. Zonguldak'tan çıkan kömür cevherini işlemek için kurulan fabrika, Cumhuriyet'in birinci Beş Yıllık Sanayi Programı'nın bir parçasını oluşturdu. Baştarla Mahallesi'nde dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından açılışı yapılan antrasit fabrikası, benzin ve tolüen karışımı bir akaryakıt olan benzolün yanı sıra yağ çeşitleri, naftalin, briket kömürü ile 32 çeşit ürün üreterek kömür sanayisine hizmet verdi. Teknolojik yatırımlar yapılmadığı ve ekonomik ömrünü tamamlandığı gerekçesiyle kapatılan fabrika, 1988 yılında yıkıldı.

Pisa Kulesi'ni andırıyor

Fabrikanın 63 metre uzunluğundaki bacası ise yıkımı gerçekleştiren müteahhit firmanın girişimiyle Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca sanayi mirası olarak koruma altına alındı. Çubuk demirlerin etrafına tuğla örülerek yapılan bacanın üst kısmı zamanla eğildi. Havadan görüntülenen baca, İtalya'da bulunan Pisa Kulesi'ni andırıyor. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:43 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Zonguldak, Güncel
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