Son Dakika Haberleri: 83 Yıllık Fabrika Bacası Tarihe Işık Tutuyor

83 Yıllık Fabrika Bacası Tarihe Işık Tutuyor

3 saat önce

- (Özel) 83 yıllık fabrika bacası tarihe ışık tutuyorZONGULDAK - Zonguldak'ta 1988 yılında ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle yıkılan Üzülmez Kok Fabrikasının 63 metre uzunluğundaki bacası tarihe ışık tutuyor.

- (Özel) 83 yıllık fabrika bacası tarihe ışık tutuyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 1988 yılında ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle yıkılan Üzülmez Kok Fabrikasının 63 metre uzunluğundaki bacası tarihe ışık tutuyor.
Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu 15 fabrikadan biri olarak bilinen Zonguldak Antrasit Fabrikası, 10 Aralık 1935'de hizmete girdi. Zonguldak'tan çıkan kömür cevherini işleyecek olan fabrika, Cumhuriyet'in birinci beş yıllık sanayi programının bir parçasını oluşturdu. Baştarla Mahallesi'nde dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından açılışının yapıldığı bilinen Antrasit Fabrikası, benzin ve tolüen karışımı bir akaryakıt olan benzolün yanı sıra yağ çeşitleri, naftalin, briket kömürü ile 32 çeşit ürün üreterek kömür sanayisine hizmet verdi.
Teknolojik yatırımlar yapılmadığı gerekçesiyle ekonomik ömrü tamamlandığı gerekçesiyle kapatılan fabrika, 1988 yılında yıkıldı.
'Pisa Kulesi'ni andırıyor'
Fabrikanın 63 metre uzunluğundaki bacası ise yıkımı gerçekleştiren müteahhit firmanın girişimiyle Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca sanayi mirası olarak koruma altına alındı. Çubuk demirlerin etrafına tuğla örülerek yapılan bacanın üst kısmı, zamanla eğildi. Havadan görüntülenen baca, İtalya'da bulunan Pisa Kulesi'ni andırıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:10 Kaynak: İHA

10 Aralık, Mustafa Kemal Atatürk, Zonguldak, Yerel
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