- 83 yıllık stadyumda yıkım tamamlandı

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda tribünlerin yıkım işlemi sona erdi

ADANA - Adana'da 83 yıllık 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda tribünlerin yıkım işlemi tamamlandı.

Bu yıl 19 Şubat'ta Yeni Adana Stadı'nın açılmasıyla birlikte 83 yıllık 5 Ocak Fatih Terim Stadı kullanımdan kalktı. Yerine Millet Bahçesi yapılması kararının alınmasının ardından stadın yıkımı için gerekli çalışmalar 28 Temmuz'da başlatıldı.

Önce çimleri sökülen stadyumda kepçeyle ilk yıkım işlemi de kuzey kale arkasında başladı. O tarihten bu yana tribünlerin devam eden yıkım işlemi tamamlandı.

İş makineleri statta son çalışmalarını yaparken Millet Bahçesi'nin de en kısa sürede yapımına başlanacağı öğrenildi.