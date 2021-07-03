836 Pizza Locale Jaina ile yollarını ayırdı! - Son Dakika

Ağırlıklı olarak PUBG'de yaptıklarıyla gündeme gelen espor organizasyonu 836 Pizza Locale Jaina ile yollarını ayırdı. Organizasyon, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla bu ayrılığı taraftarlarına ve takipçilerine duyurdu.

Organizasyon duyuru paylaşımında şu açıklamalara yer verdi:

Ekibimizin bir parçası olan ve birlikte birçok başarıya imza attığımız Hearthstone oyuncumuz Orhun "Jaina" Demir'le yollarımızı üzülerek ayırıyoruz. Kendisine emekleri ve başarıları için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.

Orhun "Jaina" Demir, daha önce ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil etmişti. Buna ek olarak Türkiye'de aldığı başarılarla da dikkatleri üstüne çekerek fastPay Wildcats'e transfer olmuştu. Organizasyonun gelecek sezon için yeni bir oyuncuyla anlaşıp anlaşmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Orhun "Jaina" Demir'e gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

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