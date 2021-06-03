836 Pizza Locale yeni PUBG kadrosunu duyurdu! - Son Dakika

PUBG'de aldığı başarılarla gündemde olan başarılı espor organizasyonu 836 Pizza Locale yeni PUBG takımını duyurdu. Organizasyon dakikalar önce sosyal medya hesapları üzerinden yeni kadrosunu taraftarlarına ve takipçilerine duyurdu.

Organizasyon paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

Sahneden uzak kalamadık! Erangel ve Miramar'ı ateşe verecek ekibimiz belli oldu. Yeni PUBG oyuncularımıza hoş geldin diyoruz.

Organizasyonun anlaştığı kadro ise şu şekilde:

Berk "Esqui" Açar

Levent "LeventMDK" Madak

Eren "SlippyZerg" Aktürk

Sedat "MrSedat" Çetin

Organizasyonun PUBG menajeri Bartu "Sthynin" Yıldız ve Levent "LevendMDK" Madak transfer hakkında şunları söyledi:

Bartu Yıldız: Böyle güzel bir oyuncu topluluğuyla çalışacağım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Oyuncularımıza transfer sürecindeki tutumlarından dolayı teşekkür ediyorum. Umarım hedeflediğimiz başarılara ulaşacağımız, uzun soluklu bir birliktelik olur.

Levent Madak: Merhaba ben LeventMDK, PUBG takımının kaptanıyım. Öncelikle yeni bir organizasyon altına girdiğimiz için çok mutluyum. Transfer sürecinden bu yana kulüp içinde samimi bir ortam gördüm. Takımımın ve yeni organizasyonumun bana güvendiği için şimdiden kendilerine teşekkür ederim.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, oyunculara gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz!

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