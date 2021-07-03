836 SUÇ KAYDI BULUNAN YAŞI KÜÇÜK HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika

Şişli ve Kartal'da yankesicilik, işyerinden hırsızlık, otomobilden hırsızlık olaylarını gerçekleştiren yaşları küçük O.S. ve Ö.G. gözaltına alındı. Ö.G., çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılırken, 836 suç kaydı bulunan O.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

29 Mayıs Salı günü Şişli Kurtuluş Caddesi'ndeki işyerinde içerisinde 2 gümüş kolye, 3 çeyrek altın, 200 dolar ve yaklaşık 500 lira para bulunan cüzdan çalındı. Şikayet üzerine harekete geçen polis, yaptığı incelemede şüphelilerin, yaşları küçük O.S. (13) ve Ö.G. (14) olduğunu belirledi. Şüpheliler Dolapdere Caddesi'nde gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 2 gümüş kolye, 440 lira para ele geçirildi. Şüphelilerin, Şişli'de işyerinden 8 bin 500 lira, Kartal ve Avcılar'da cep telefonu çalınması ile otomobilden hırsızlık yaptıkları da tespit edildi. Her iki şüphelinin 'Kayıp' olarak arandıkları da belirlendi. O.S.'nin 836 adet suç kaydının bulunduğu belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.G. adli serbest bırakılırken, O.S. ise tutuklanarak Çocuk Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.