Son Dakika Haberleri: 84 Ayrı Dolandırıcılık Suçundan Aranan Kişi Bodrum'da Yakalandı

84 Ayrı Dolandırıcılık Suçundan Aranan Kişi Bodrum'da Yakalandı

27 dakika önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 84 ayrı dolandırıcılık suçundan 45 il ve ilçe mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Bülent Deniz yakalanarak, tutuklandı.

84 Ayrı Dolandırıcılık Suçundan Aranan Kişi Bodrum'da Yakalandı, System.String[]
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 84 ayrı dolandırıcılık suçundan 45 il ve ilçe mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Bülent Deniz yakalanarak, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, 84 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan Bülent Deniz'in Bodrum'da olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler takibin ardından Bülent Deniz'i Konacık Mahallesi'ndeki işyerinde üzerinde başkasına ait sahte kimlikle yakaladı. Bülent Deniz'in hakkında 45 il ve ilçe mahkemelerince 84 ayrı dolandırıcılık suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Deniz tutuklandı. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:17 Kaynak: DHA

Muğla, Bülent Deniz, Bodrum, Güncel
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