84 Ayrı Dolandırıcılık Suçundan Aranan Kişi Bodrum'da Yakalandı
27 dakika önce
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 84 ayrı dolandırıcılık suçundan 45 il ve ilçe mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Bülent Deniz yakalanarak, tutuklandı.
MUĞLA'nın Bodrum
ilçesinde, 84 ayrı dolandırıcılık suçundan 45 il ve ilçe mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Bülent Deniz
yakalanarak, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği Ekipleri, 84 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan Bülent Deniz'in Bodrum'da olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler takibin ardından Bülent Deniz'i Konacık
Mahallesi'ndeki işyerinde üzerinde başkasına ait sahte kimlikle yakaladı. Bülent Deniz'in hakkında 45 il ve ilçe mahkemelerince 84 ayrı dolandırıcılık suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Deniz tutuklandı. - Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:17 Kaynak: DHA
84 Ayrı Dolandırıcılık Suçundan Aranan Kişi Bodrum'da Yakalandı
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