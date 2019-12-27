84. Büyük Atatürk Koşusu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 84. Büyük Atatürk Koşusu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi - Son Dakika

84. Büyük Atatürk Koşusu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

6 saat önce

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 84. Büyük Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

84. Büyük Atatürk Koşusu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi, System.String[]

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 84. Büyük Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreni saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören öncesi Ankaralı Seymenler halk oyunları gösterisi yaptı.

Kadınlarda birinci olan Beşiktaş Kulübü sporcusu Semra Karaaslan, ikinciliği elde eden Kasımpaşa Kulübünden Elif Karabulut Dağdelen ve üçüncülük kazanan Enka Spor Kulübü sporcusu Fatma Arık'a madalya ve kupalarını Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç takdim etti.

Erkeklerde ise birinci olan Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcusu Getaye Fisseha Gelaw, ikinciliğe uzanan Fenerbahçe Kulübünden Süleyman Bekmezci ve üçüncülüğü elde eden Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcusu Saffet Elkatmış'a ödüllerini Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya verdi.

Dereceye giren sporculara altın ve para ödülleri de takdim edildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:50 Kaynak: AA
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