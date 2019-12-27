84. Büyük Atatürk Koşusu'nu kadınlarda Semra Karaaslan, erkeklerde Getaye Fisseha Gelaw kazandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 84. Büyük Atatürk Koşusu'nu kadınlarda Semra Karaaslan, erkeklerde Getaye Fisseha Gelaw kazandı - Son Dakika

84. Büyük Atatürk Koşusu'nu kadınlarda Semra Karaaslan, erkeklerde Getaye Fisseha Gelaw kazandı

6 saat önce

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 84. Büyük Atatürk Koşusu'nu kadınlarda Semra Karaaslan, erkeklerde Getaye Fisseha Gelaw kazandı.

84. Büyük Atatürk Koşusu'nu kadınlarda Semra Karaaslan, erkeklerde Getaye Fisseha Gelaw kazandı, System.String[]

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 84. Büyük Atatürk Koşusu'nu kadınlarda Semra Karaaslan, erkeklerde Getaye Fisseha Gelaw kazandı.

Dikmen Keklikpınarı'ndan saat 14.20'de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun startını verdiği ve Ankara Tren Garı'nda sona eren 10,8 kilometrelik yarışta, kadınlarda Beşiktaş Kulübünden Semra Karaaslan, 34 dakika 17 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer alırken Kasımpaşa Kulübünden Elif Karabulut Dağdelen, 34 dakika 36 saniyelik derecesiyle ikinci, Enka Spor Kulübü sporcusu Fatma Arık, 34 dakika 48 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcusu Getaye Fisseha Gelaw, 29 dakika 4 saniyelik derecesiyle koşuyu ilk sırada tamamlarken, Fenerbahçe Kulübünden Süleyman Bekmezci, 29 dakika 11 saniyelik derecesiyle ikinci, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcusu Saffet Elkatmış, 29 dakika 22 saniyelik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Büyük Atatürk Koşusu

İlk koşu 27 Aralık 1936 tarihinde yapıldı ve yarışmaya 12 atlet katıldı.

Yarış, ilk organizasyonun yapıldığı 1936 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirildi.

İlk yarışı Galip Darılmaz kazandı.

Yarışmayı erkeklerde Şükrü Saban ve Mehmet Yurdadön sekizer kez kazanma başarısı gösterirken, kadınlarda Lale Öztürk 4 kez ipi göğüsleyen ilk isim oldu.

Mustafa Kemal Atatürk, Dikmen, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:48 Kaynak: AA
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