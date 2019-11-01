Son Dakika Haberleri: 84 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel 84 düzensiz göçmen yakalandı

84 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

İzmir'de polisin yaptığı 3 operasyonda düzensiz göçmenlerin Yunan adalarına geçişini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı, 84 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de polisin yaptığı 3 operasyonda düzensiz göçmenlerin Yunan adalarına geçişini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı, 84 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik yaptığı 3 operasyonda 25 Suriye, 22 Filistin, 31 Somali ve 6 Irak uyruklu olmak üzere toplam 84 kişiyi yakaladı.

Operasyonlarda yasa dışı geçişleri organize ettiği iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler de işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

84 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:05 Kaynak: AA
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