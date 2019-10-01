Son Dakika Haberleri: 84'lü subaylardan Duatepe çıkarması
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84'lü subaylardan Duatepe çıkarması

1 saat önce

Emekli subayların kurduğu Devrem84 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetici ve üyelerinden oluşan bir grup, Sakarya Meydan Muharebesinin zaferle sonuçlandığı Duatepe'ye gezi düzenledi.

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Emekli subayların kurduğu Devrem84 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetici ve üyelerinden oluşan bir grup, Sakarya Meydan Muharebesinin zaferle sonuçlandığı Duatepe'ye gezi düzenledi.


Ankara Garı'nda bulunan ilk karargah binasından başlayarak Alagöz Karargah Müzesi, Malıköy Tren İstasyonu, Polatlı Sakarya Şehitliği ve Duatepeye kadar olan güzergahı adım adım gezen 1984 mezunu subaylar, büyük zaferi adeta yeniden yaşadılar.


Dernek başkanı emekli albay Muzaffer Taytak, "Yakın Türk tarihinin en önemli savaşı olan ve büyük Türk milletinin topyekun mücadelesi ve başkomutan Gazi Mustafa Kemal'in askeri dehasıyla zafere ulaşan ve 22 gün 22 gece sürerek dünya harp tarihinde eşi benzeri olmayan bu büyük zaferin kazanıldığı bölgeleri dolaşarak nice isimsiz kahramanı anmak ve bu bilinci genç nesillere aktarmak amacındayız. Bize ulaşan her sivil toplum örgütü veya okullara seve seve aynı tanıtım ve anlatımı yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.


Anıtkabir Komutanlığı'ndan emekli olduktan sonra Devrem84 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanlığı görevine getirilen Taytak, bu tür tarihimizi onurlandıran sosyal etkinliklerin devam edeceğini belirtti. - ANKARA

Sakarya, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:16 Kaynak: İHA
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