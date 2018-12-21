Son Dakika Haberleri: 84 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

84 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

45 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, son bir hafta içerisinde terörle mücadele operasyonları kapsamında 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, son bir hafta içerisinde terörle mücadele operasyonları kapsamında 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; icra edilen operasyonlarda 8 adet piyade tüfeği, 2 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 adet tanksavar silahı, bir adet doçka uçaksavar makinalı tüfek, bir adet makinalı tabanca, bir adet AT-4 tanksavar füze, 8 bin 972 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 220 adet doçka uçaksavar mühimmatı, bir adet 120 milimetrelik havan mühimmatı, 7 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 2 adet anti personel mayını, 2 adet anti tank mayını, 55 adet tanksavar roketi, 41 adet el bombası, 23 adet muhtelif telsiz ile el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 517 kilogram amonyum nitrat, 36,5 kg patlayıcı madde, 4 kg tahrip kalıbı, 280 adet fünye, 143 adet LPG tüp ele geçirildi. Ayrıca, 37 adet el yapımı patlayıcı madde imha edildi, teröristler tarafından kullanılan 61 adet silah mevzii, sığınak ve depo da kullanılamaz hale getirildi. PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde ise 100 gram kubar esrar, 349 paket kaçak sigara ve 33 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

(İlker Turak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:31 Kaynak: İHA

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