84'üncü Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi - Son Dakika
Son Dakika Spor 84'üncü Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi - Son Dakika Spor

84'üncü Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi

6 saat önce

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde 84'üncü Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporcular ödülleri takdim edildi.

84'üncü Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi, System.String[]

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde 84'üncü Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporcular ödülleri takdim edildi. Kadınlarda 1'inci olan Beşiktaş Kulübü sporcusu Semra Karaaslan, 2'nciliği elde eden Kasımpaşa Kulübü'nden Elif Karabulut Dağdelen ve 3'üncülük kazanan Enka Spor Kulübü sporcusu Fatma Arık'a madalya ve kupalarını Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç takdim etti.

Erkeklerde ise 1'inci olan Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcusu Getaye Fisseha Gelaw, 2'nciliğe uzanan Fenerbahçe Kulübü'nden Süleyman Bekmezci ve 3'üncülüğü elde eden Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcusu Saffet Elkatmış'a ödüllerini Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya verdi.

Dereceye giren sporculara Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu altın, Türkiye Atletizm Federasyonu ise para ödülleri verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sporculara ödüllerinin verilmesi

-Detaylar


- Ankara
Mustafa Kemal Atatürk, Beşiktaş Spor Kulübü, Kasımpaşa, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:40 Kaynak: DHA
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