84'üncü Büyük Atatürk Koşusu'nun basın toplantısı yapıldı

Düzenlenen basın toplantısına Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Ankara Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gürhan Yıldız ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar katıldı.

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