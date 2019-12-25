84'üncü Büyük Atatürk Koşusu'nun basın toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor 84'üncü Büyük Atatürk Koşusu'nun basın toplantısı yapıldı - Son Dakika Spor

84'üncü Büyük Atatürk Koşusu'nun basın toplantısı yapıldı

6 saat önce

84'üncüsü düzenlenecek Büyük Atatürk Koşusu'nun basın toplantısı Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara şubesinde yapıldı.

84'üncü Büyük Atatürk Koşusu'nun basın toplantısı yapıldı, System.String[]

84'üncüsü düzenlenecek Büyük Atatürk Koşusu'nun basın toplantısı Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara şubesinde yapıldı.

Düzenlenen basın toplantısına Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Ankara Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gürhan Yıldız ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar katıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Atatürk Koşusu'nun önemine vurgu yaparak, "Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılı nedeniyle Atatürk Koşusu'nun 84'üncüsünü düzenleyeceğiz. Avrupa'da kesintiye uğramadan yapılan koşulardan biri. Cuma günü saat 14.20'de Keklikpınar'dan başlayarak gar önünde tamamlanacak. 2011 yılına kadar valilik önünde tamamlanan bu yarış, haklı gerekçelerle bu parkura alındı; mesafe 10 bin 800. Ancak gelecek yıl yine eski parkura alınması için çalışacağız. Yeni bir katılım rekoruyla yarışı koşacağız. Geçen yıl bin 400 bin 600 civarında kayıtlar kapanmadığı için 2 bin sayısına ulaşmasını bekliyoruz. Haftanın içine denk gelmesi nedeniyle 5 bin hedefimize ulaşamadık. İhtişamlı geçiyor gibi bir görüntü olsa da bugün çok daha önemli noktada katılımlı ve değer gören bir yarışmadır. Ankara başkent ve burada büyük bir yarışmanın yapılması gerekiyor" dedi.

Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ise, 27 Aralık'ın Ankara için çok değerli bir gün olduğunu belirterek, "Ulu Önder Atatürk'ün Kurtuluş Savaşını başlatmak için Ankara'ya gelişi 27 Aralık. Ankaralılar için bir tür doğuştur. Spor teşkilatı da ülkemize yakışır bir faaliyet yapmak için Atatürk Koşusu'nu planlamıştır. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından 10 gün önce bütün şampiyon sporcular toplanarak bir kahvaltı programı düzenlendi. Spor teşkilatı, bakanlık, federasyon ve bütün bileşenleriyle adına yakışır bir Atatürk Koşusu yapmak için çalışıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fatih Çintimar'ın açıklamaları

Murat Kocakaya'nın açıklamaları


Türkiye Spor Yazarları Derneği, Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, CEO, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:27 Kaynak: DHA
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