84 yaşındaki Hasan dede 140 yıl önce dedelerinin yaşadığı Bulgaristan'da akrabalarını aramaya gitti - Son Dakika

84 yaşındaki Hasan dede 140 yıl önce dedelerinin yaşadığı Bulgaristan'da akrabalarını aramaya gitti

84 yaşındaki Hasan Gün;

"Haydar Köyde herkes Türkçe konuşuyor"

"140 yıldır Türkiye'den kimse gelmemiş"

"Yapıları evleri Gümüşdere köyüne çok benziyor"

"1 akrabamı buldum"

BİLECİK - Bilecik'te yaşayan 84 yaşındaki Hasan Gün 140 yıl önce dedelerinin yaşadığı Bulgaristan'da akrabalarını aramaya gitti. Burada 1 akrabasını bulan yaşlı adam, herkesi Türkiye'ye davet etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde doğan ve burada yaşayan 84 yaşındaki Hasan Gün, oğlu Rıdvan Gün ile birlikte 1877 yılında Osmanlı-Rus harbirden Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan dede topraklarında akrabalarını aramak için Bulgaristan'a gitti. Dedelerinin, Bulgaristan'ın Razgrad şehrine bağlı Kardam (Haydar Köy) den geldiği bilgisine ulaşan Hasan Gün, dede topraklarında kapı kapı dolaşarak akrabalarına ulaşmaya çalıştı ve bir akrabası buldu.

"Haydar Köyde herkes Türkçe konuşuyor"

Haydar Köyde yaşayan kişilerden akrabaları hakkında bilgiler toplayan, Hasan Gün, "Burası dedemin 1877 yılında terk ettiği memleketi, buraya gelirken ben Bulgarca bilmiyordum fakat burada herkes Türkçe konuşuyor çok hoşuma gitti, ecdadımız ile aynı dili konuşmak beni çok mutlu etti" dedi.

"Yapıları evleri Gümüşdere köyüne çok benziyor"

Burasının doğal yapısı, evleri yaşadığı Gümüşdere köyüne çok benzediğini anlatan Hasan Gün, "Atalarımız buradan göç ettiğinde buranın bir kopyasını yerleştikleri Pazaryeri'ndeki Gümüşdere köyüne aynı mimariyi yapmışlar. İnsanları çok samimi ve misafirperverler" dedi.

"140 yıldır Türkiye'den kimse gelmemiş"

Haydar Köy'de yaşayanların Türkiye'den daha önce kimse atalarını aramak için hiç gelmedi söylediklerini belirten Hasan Gün, "Bu zamana kadar ilk ben gitmişim, akrabalarımı aramaya. 1877 yılında bu köyde 800 hane varmış ve 600 hanesi Türk vatandaşıymış. Bu vatandaşların büyük bir çoğunluğu 1877 yılında Cumhuriyet öncesi ve sonrası göçler ile Türkiye'ye yerleşmişler şu anda bu köyde yaklaşık 5 yüz, 6 yüz kişi yaşıyormuş ve büyük çoğunluğu Türk vatandaşından oluşmakta. Köyde kendi yaşıtımda fazla insan yok karşılaştığımız sohbet ettiğimiz insanlar benden 25-30 yaş küçükler. Buradaki eski vatandaşlarda soy isim yok hala baba isimleri ile hitap ediliyor. Dedelerimin, atalarını burada yaşayan yaşlılar hatırlıyorlar" dedi.

"1 akrabamı buldum"

Hasan Gün, sadece bir akrabasını bulduğunu anlatarak, "Hüseyin adında bir akrabamı buldum onunla eskilerden konuştuk onun akrabaları da 1951 yılında Türkiye'ye gitmişler benim için ömrümde en güzel anılarla doldu. İnşallah ömrüm yeterse tekrar buralara gelerek akraba ilişkilerini yaşatacağım. Onları da ülkemize davet ettim" dedi.