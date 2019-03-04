Son Dakika Haberleri: 84 Yaşındaki İş Adamı Toprağa Verildi

84 Yaşındaki İş Adamı Toprağa Verildi

1 saat önce

DENİZLİ (İHA) – Tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden hayırsever işadamı Orhan Abalıoğlu, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

84 Yaşındaki İş Adamı Toprağa Verildi, System.String[]
DENİZLİ (İHA) – Tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden hayırsever işadamı Orhan Abalıoğlu, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden 'Devlet Üstün Hizmet Madalyası' sahibi ve Abalıoğlu Holding kurucularından Orhan Abalıoğlu için Pamukkale Üniversitesi Müftü Ahmet Hulusi Camisi ve Külliyesi'nde cenaze namazı kılındı. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına eski Ekonomi Bakanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, belediye başkan adayları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Orhan Abalıoğlu'nun cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

İş insanı Orhan Abalığlu, eğitime verdiği katkılarla da tanınıyordu. Abalıoğlu, kent içinde eğitime 30 milyon lira katkıda bulunmuştu. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:25 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cenazesi İçin Hazırlık Yapılan Yaşlı Adam, Ayağa Kalkıp Yürümeye Başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'a Kadar Düzene Girmezse Tanzim Satışı 81 İle Yayacağız

İngiliz İş Adamı, 25 Yaşındaki Çalışanını Taciz Etti! O Anlar Kamerada TMSF Başkanı Muhiddin Güral: Kayyum Atanan 932 Şirketin Aktif Büyüklüğü 57,9 Milyar TL
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 19:40:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 84 Yaşındaki İş Adamı Toprağa Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]