Son Dakika Haberleri: 84 Yaşındaki Kadın Atlet Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 4 Kategoride Yarışacak

84 Yaşındaki Kadın Atlet Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 4 Kategoride Yarışacak

33 dakika önce

84 yaşındaki profesyonel atlet Florence Meiler, Dünya Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'nda uzun atlama, 60 metre engelli koşu, 800 metre normal koşu ve pentatlon alanlarında yarışacak.

84 yaşındaki profesyonel atlet Florence Meiler, Dünya Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'nda uzun atlama, 60 metre engelli koşu, 800 metre normal koşu ve pentatlon alanlarında yarışacak. …

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:24 Kaynak: Youtube

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