Son Dakika Haberleri: 84 Yaşındaki Kadını Yangından İtfaiye Kurtardı

84 Yaşındaki Kadını Yangından İtfaiye Kurtardı

26 dakika önce

Denizli'nin Bekilli ilçesinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadının evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

84 Yaşındaki Kadını Yangından İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Denizli'nin Bekilli ilçesinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadının evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yaşlı kadını yanan evden itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, Bekilli ilçesi Yahyalar Mahallesi Pınar Caddesi'nde Selime Karcı (84) isimli kadının yalnız yaşadığı tek katlı ahşap evde çıktı. Edinilen bilgilere göre, evden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Bu sırada bir başka itfaiye ekibi ise yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı yürüme güçlüğü çeken Karcı'yı evden çıkararak duman ve alevlerin arasından kurtardı. Yaşlı kadın zamanında müdahaleyle ölümden dönerken, olay yerinden hazır bekletilen 112 acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan, yangında yaşlı kadının evinin ve eşyalarının büyük çapta hasar gördüğü belirtildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:37 Kaynak: İHA

Bekilli, Denizli, İtfaiye, 3. Sayfa
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