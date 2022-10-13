84 yaşındaki kayıp, ormanda dronla aranıyor - Son Dakika
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84 yaşındaki kayıp, ormanda dronla aranıyor

13.10.2022 14:46
84 yaşındaki kayıp, ormanda dronla aranıyor

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde dün evinden ayrılan Murat Ülgen (84), geri dönmeyince bölgede jandarma ile AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde dün evinden ayrılan Murat Ülgen (84), geri dönmeyince bölgede jandarma ile AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ekipler aramalara dron ile havadan destek verdi.

Menteşe'nin Bayır Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Murat Ülgen, dün saat 14.00 sıralarında evinden ayrıldı. Ülgen'in geç saatlere kadar eve dönmemesi üzerine yakınları, gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Muğla İl ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekipleri, Ülgen'in bulunması için arama çalışması başlattı.

Havadan dronla destek verilen çalışmalar, ormanda sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Murat Ülgen, Jandarma, Menteşe, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 84 yaşındaki kayıp, ormanda dronla aranıyor - Son Dakika

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