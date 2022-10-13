Menteşe'nin Bayır Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Murat Ülgen, dün saat 14.00 sıralarında evinden ayrıldı. Ülgen'in geç saatlere kadar eve dönmemesi üzerine yakınları, gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Muğla İl ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekipleri, Ülgen'in bulunması için arama çalışması başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › 84 yaşındaki kayıp, ormanda dronla aranıyor - Son Dakika

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