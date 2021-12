84 YAŞINDAKİ TENİSÇİ, GENÇLERE TAŞ ÇIKARTIYOR - Son Dakika

MERSİN'de yaşayan 84 yaşındaki Ahmet Özer, masa tenisinde katıldığı turnuvalarda elde ettiği başarılarla gençlere örnek oluyor.

Emekli öğretmen Ahmet Özer, çocukken masanın üzerinde yuvarlanan yumurtadan etkilenerek masa tenisine başladı. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 85'ten fazla ödül aldı. İlerlemiş yaşına rağmen müsabakalara katılmaya devam eden veteran sporcu, performansı ile gençlere örnek oluyor. Sporun yaşının olmadığını gösteren Özer, 'Spor hayatımın her alanında yer aldı. Henüz çocukken masada yuvarlanan yumurtayı görüp elime aldım. Çok etkilendim o an. Okullarda masa tenisi oynamaya başladım. Türkiye'yi 2002'de Japonya'da gerçekleştirilen dünya şampiyonasında temsil ettim. Dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde ettim. Yurt içinde sayısız birincilikler aldım. Şu an ödül sayım 85 oldu" dedi.

'100 YAŞINA KADAR OYNAMAK İSTİYORUM'

Herkese spor yapmayı tavsiye eden Özer, "Herkes bir spor dalıyla uğraşmalı. Özellikle masa tenisi. Çünkü yüzmeden sonra insan vücuduna en yararlı olan spor dalı masa tenisidir. Günde 3-4 saat çalışıyorum. 100 yaşına kadar masa tenisi oynamak istiyorum. Bu güne kadar birçok genç sporcu yetiştirdim. Bu spora olan ilginin artmasını istiyorum. Masa tenisinde şans yoktur, topu nereye vurursan oraya gider. Bir diğer önemli kural ise rakibini küçümsemeyeceksin" diye konuştu.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren Özer'in en büyük hayali ise dünyanın en yaşlı masa tenisi sporcusu olarak tarihe geçmek.