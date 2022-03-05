84 yıl önce yapılan okul restore edilip 'Yörük Müzesi'ne dönüştürüldü - Son Dakika
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84 yıl önce yapılan okul restore edilip 'Yörük Müzesi'ne dönüştürüldü

05.03.2022 09:56
84 yıl önce yapılan okul restore edilip 'Yörük Müzesi'ne dönüştürüldü

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 1938 yılında eğitim vermeye başlayan, 2000 yılında yenisi yapılınca atıl kalan Esentepe İlkokulu, mahalle halkının da desteğiyle restore edilerek Yörük Müzesi'ne dönüştürüldü.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 1938 yılında eğitim vermeye başlayan, 2000 yılında yenisi yapılınca atıl kalan Esentepe İlkokulu, mahalle halkının da desteğiyle restore edilerek Yörük Müzesi'ne dönüştürüldü. Yörüklerin 100 yıl önce kullandığı 250 eşya ve araç- gereçlerin sergilendiği müze, ilgi gördü.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 1665 nüfuslu Esenpınar Mahallesi'nde 1938 yılında yapılan taş okul binası, ilçedeki kurum ve kuruluşlar ve halkın destekleri ile restore edildi. Okul, 'Geçmişini bilen geleceğini şekillendiren nesiller' projesi kapsamında Yörük Müzesi'ne dönüştürüldü. Yörüklerin 100 yıl önce kullandığı 250 eşya ve araç- gereçlerin sergilendiği müze, ilgi gördü. Esenpınar İlkokulu Müdürü Gazi Yılmaz, "Okulumuz 1938 yılında eğitim vermeye başladı ve 2000 yılına kadar da eğitim görülüyordu. Yeni okulun yapılmasının ardından eski okul atıl duruma düştü. Bizler de idareciler ve öğretmenler olarak bir araya geldik ve 'Geçmişini bilen geleceğini şekillendiren nesiller' projesi kapsamında ilçe belediyemiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve mahalle halkımızın destekleri ile 1938 yapımı okulumuzu tadilat yaptırdık. Daha sonra bu okulumuzu Yörük Müzesi haline getirmek istedik. Bu proje bizim için gerçekten çok önemli bir projeydi. Bölge halkımız, eski eşyasını Yörük Müzesi'ne bağışlamaya başladı. Özellikle mutfak, tarım, gündelik araç ve gereçlerden oluşan objeleri bir araya getirdik" dedi.

250 ÜRÜN SERGİLENİYORMüzenin ziyaretçilerinin çok olduğunu kaydeden Yılmaz, "Yaklaşık 250 objenin bulunduğu Yörük Müzesi'ne öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyor. Öğrencilerimiz bu müzeyi gezerek geçmişte atalarının hangi eşyaları kullandıklarını görebiliyorlar. Geçmişle gelecek arasında bir bağ kuruyorlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.ESKİ EŞYAYI GÖRMEK MUTLU EDİYORMüzeyi gezen mahalle sakinlerinden Fahrettin Gürsoy ise şunları söyledi:

"Esenpınar Mahallesi, Erdemli'nin geçmişini yansıtan önemli bir mahalle. Ben bu mahallede doğdum ve okudum. Okulumuzun tadilat yapılarak müze haline getirilmesi çok hoşuma gitti. Mahalle halkımız geçmişine sahip çıkarak, eski eşyaları Yörük Müzesi'ne bağışlayarak bir nevi gelecek ile geçmişi buluşturmuşlar. Buradaki birçok eşyayı ben kullandım. Okul idarecilerimize böyle bir projeyi hayata geçirerek, Yörük Müzesi oluşturmalarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum, emeği geçenlere çok teşekkür ederim."


84 yıl önce yapılan okul restore edilip 'Yörük Müzesi'ne dönüştürüldü
84 yıl önce yapılan okul restore edilip 'Yörük Müzesi'ne dönüştürüldü
84 yıl önce yapılan okul restore edilip 'Yörük Müzesi'ne dönüştürüldü
84 yıl önce yapılan okul restore edilip 'Yörük Müzesi'ne dönüştürüldü
84 yıl önce yapılan okul restore edilip 'Yörük Müzesi'ne dönüştürüldü
84 yıl önce yapılan okul restore edilip 'Yörük Müzesi'ne dönüştürüldü
84 yıl önce yapılan okul restore edilip 'Yörük Müzesi'ne dönüştürüldü
84 yıl önce yapılan okul restore edilip 'Yörük Müzesi'ne dönüştürüldü
84 yıl önce yapılan okul restore edilip 'Yörük Müzesi'ne dönüştürüldü
84 yıl önce yapılan okul restore edilip 'Yörük Müzesi'ne dönüştürüldü
84 yıl önce yapılan okul restore edilip 'Yörük Müzesi'ne dönüştürüldü
84 yıl önce yapılan okul restore edilip 'Yörük Müzesi'ne dönüştürüldü
YORUMLAR
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Hayırseverler okula anasınıfı ve fen laboratuvarı yaptırdı Hayırseverler okula anasınıfı ve fen laboratuvarı yaptırdı Ulaş Kaymakamı Baş, okul müdürleriyle toplantı yaptı Ulaş Kaymakamı Baş, okul müdürleriyle toplantı yaptı

Hisarcık, Esentepe, Erdemli, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 84 yıl önce yapılan okul restore edilip 'Yörük Müzesi'ne dönüştürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 84 yıl önce yapılan okul restore edilip 'Yörük Müzesi'ne dönüştürüldü - Son Dakika
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