84 Yıllık Lokanta Yeni Yerinde Hizmete Girdi
1 saat önce
Bilecik'te 1935 yılında kurulan tarihi lokanta, yenilenen adıyla Tarihi Akkoç Han Lokantası olarak yeni adresinde hizmete girdi.
Bilecik
'te 1935 yılında kurulan tarihi lokanta, yenilenen adıyla Tarihi Akkoç Han
Lokantası olarak yeni adresinde hizmete girdi.
Bilecikli iş adamı Cenk Ergül ve tarihi lokantanın sahibi Kerem Akkoç işletmeciliğinde açılan iş yeri, Teyfikbey Caddesi
üzerinde hizmete girdi. Dualarla açılan işletme sonrası 18 Mart Çanakkale Zaferi
'nin 104'üncü yıl dönümünü dolayısıyla şehitlerin anısına vatandaşlara pilav edildi.
İşletme sahipleri Ergül ve Akkoç, güçlerini birleştirdiklerini anlatarak, "Bilecik'imize özgü yemeklerin yanı sıra uzman aşçılarımızla kaliteli, güvenli markalarla müşterilerimizin damak tadı olacağız" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:08 Kaynak: İHA
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