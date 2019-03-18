Son Dakika Haberleri: 84 Yıllık Lokanta Yeni Yerinde Hizmete Girdi

84 Yıllık Lokanta Yeni Yerinde Hizmete Girdi

1 saat önce

Bilecik'te 1935 yılında kurulan tarihi lokanta, yenilenen adıyla Tarihi Akkoç Han Lokantası olarak yeni adresinde hizmete girdi.

84 Yıllık Lokanta Yeni Yerinde Hizmete Girdi, System.String[]
Bilecik'te 1935 yılında kurulan tarihi lokanta, yenilenen adıyla Tarihi Akkoç Han Lokantası olarak yeni adresinde hizmete girdi.

Bilecikli iş adamı Cenk Ergül ve tarihi lokantanın sahibi Kerem Akkoç işletmeciliğinde açılan iş yeri, Teyfikbey Caddesi üzerinde hizmete girdi. Dualarla açılan işletme sonrası 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü dolayısıyla şehitlerin anısına vatandaşlara pilav edildi.

İşletme sahipleri Ergül ve Akkoç, güçlerini birleştirdiklerini anlatarak, "Bilecik'imize özgü yemeklerin yanı sıra uzman aşçılarımızla kaliteli, güvenli markalarla müşterilerimizin damak tadı olacağız" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:08 Kaynak: İHA

Han, Bilecik, Yaşam
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