85 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 85 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

85 aranan şahıs yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda 23 şüpheliye uyuşturucu bulundurmak ve ticaretinden yasal işlem yapılırken 85 aranan şahıs da yakalandı.

85 aranan şahıs yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda 23 şüpheliye uyuşturucu bulundurmak ve ticaretinden yasal işlem yapılırken 85 aranan şahıs da yakalandı.


Gaziantep polisi Gaziantep'in huzuru için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kent merkezinde yapılan çalışmalarda 23 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 22 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapılırken, 85 aranan şahıs yakalandı. 64 şahsa ise kabahatlerden işlem yapıldığı bildirildi. Çalışmalarda ayrıca 250.14 gram metamfetamin, 19.22 gram eroin, 2.9 gram bonzai, 0.92 gram jameika, 1 adet madde kullanımında kullanılan ampul, 482 paket gümrük kaçağı sigara, 5 adet ruhsatsız tabanca 10 adet fişek, 2 adet kuru sıkı silah, 4 adet fişek, 1 adet çalıntı araç, 5 adet çalıntı cep telefonu, 2 adet kapsam dışı bıçak, 1 adet sahte kimlik, 57 adet demir çubuk ve 28 adet inşaat kolon tahtası ele geçirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı
Ceren'in katiline oy birliği ile verilen 'akıl sağlığı' raporunun detayları ortaya çıktı Oturdukları evin camından dereye düşen genç kadın yaşamını yitirdi Son dakika: İstanbul'da bir AVM'de çatı çöktü! 3 yaralı

Son Dakika Haberleri
16:58 Kurt Saati Filmi - Son Dakika Haber
16:57 Kanada'da silahlı saldırı - Son Dakika Haber
16:54 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir Adıyaman'da partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika Haber
16:53 AK Parti İl Başkanı Karataş Açıklaması - Son Dakika Haber
16:50 Kamyonet su kanalında asılı kaldı: 2 yaralı - Son Dakika Haber
16:31 Ceren'in katiline oy birliği ile verilen 'akıl sağlığı' raporunun detayları ortaya çıktı - Son Dakika Haber
16:23 Arabasına kar topu atan çocuklara 5 el ateş etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 17:05:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 85 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]