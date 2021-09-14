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85.Bergama Kermesi, 99. Kurtuluş günü etkinlikleri ile birlikte devam ediyor - Son Dakika

85.Bergama Kermesi, 99. Kurtuluş günü etkinlikleri ile birlikte devam ediyor

14.09.2021 13:32
85.Bergama Kermesi, 99. Kurtuluş günü etkinlikleri ile birlikte devam ediyor, System.String[]

14 Eylül Bergama'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önerisiyle 1937 yılında başlayan ve bu yıl 85.'ncisi düzenlenen, Türkiye'nin ilk yerel festivali Bergama Kermesi etkinlikleri büyük bir coşku ile devam ediyor.

Dün 85. Bergama Kermesi açılışı için Hükümet Konağı Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunumu töreni, Arasta Çarşısı Çınarlı Kahve önündeki iklim değişikliklerinin nedenleri ve sonuçlarını konu alan panel ile devam etti. Panele konuşmacı olarak katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Çevresel Yerbilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Doğan Yaşar, son yıllarda tüm dünyayı ve insanlığı etkisi altına alan iklim değişikliklerinin nedenleri ve sonuçlarını dinleyicilere bütün gerçekliği ile anlattı. Kermesin ilk günü etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'nda İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nun vermiş olduğu Türk Halk ve Türk Sanat Müziği konseri ile son buldu.

KERKMESİN İKİNCİ GÜNÜNDE KURTULUŞ HEYACANI DA YAŞANIYOR

Dün 85. Kermes'in açılışı ile gün boyu devam eden heyecan bugünde aynı ruh ve düşünce ile Bergama'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü içinde devam etti. Bergama'nın düğünü olarak kabul edilen ve bu yıl 85.'ncisi düzenlenen kermes ile Bergama'nın düşman işgalinden kurtuluş günü etkinliklerinin aynı anda kutlanması coşkuyu daha da artırdı.

BAŞKAN KOŞTU; "BUGÜN BERGAMAMIZ'IN GURUR GÜNÜDÜR"

Bergama'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hakan Koştu, 14 Eylül tarihinin kadim şehir Bergama'nın gurur günü olduğuna dikkat çekti. Başkan Koştu konuşmasında "Bugün Bergamamız'ın Bayramıdır. Hepimize kutlu olsun. Ne mutlu bize ki; 99 yıl önce verilen vatan mücadelesi sayesinde bugün, bağımsız bir millet olarak, güçlü bir Türkiye'de yaşıyoruz. Buradan bir kez daha, Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve yüreği vatan sevgisi ile dolu silah arkadaşlarına şükranlarımı sunuyor, onları rahmetle anıyorum" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; "KURTULUŞ SAVAŞIMIZ BİR KAHRAMANLIK DESTANIDIR"

Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, 'ulusun bağımsızlığını, yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır' sözleri üzerine başlayan Kurtuluş Savaşı'nın dünya tarihine damgasını vurmuş bir kahramanlık destanı olduğuna konuşmasında dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Tarihimizin en parlak sayfalarını oluşturan İstiklal Savaşı, Anadolu insanının, vatanın her karışını, canı pahasına savunduğu, büyük bir vatan mücadelesidir" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; "BERGAMA KUVA-İ MİLLİYE HAREKETİ'NİN İLK BAŞLADIĞI YERLERDEN BİRİSİDİR"

Batı Anadolu'da, Kuva-i Milliye hareketinin ilk başladığı yerlerden birisinin Bergama olduğuna konuşmasında işaret eden Belediye Başkanı Koştu, "1919'da Bergama'da başlayan işgal, 14 Eylül 1922'ye kadar devam etmiş ve halk ne yazık ki 4 yıl boyunca büyük zulüm görmüştür.Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın ardından 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir' sözleri üzerine Türk ordusu, İzmir'den sonra hızla Bergama'ya da ulaşmıştır. Ordu, Bergama'daki Kuva-i Milliyecilerle birlikte, düşmanı kısa sürede pes ettirmeyi başarmıştır. Bergama 'düşman işgalini kıran ilk şehir' olarak da adını tarih sayfalarına yazdırmıştır. Burada bir kez daha, Tuzcu Efe'yi, Arap Ali Osman Efe'yi, Adalı Mehmet Efe'yi, adı bilinmeyen kahramanlarımızı ve tüm Kuva-i Milliyecileri rahmetle anıyorum" dedi.

HALKOYUNLARI, KILIÇ KALKAN GÖSTERİLERİ KURTULUŞ GÜNÜ KUTLAMALARINDA COŞKUYU ARTIRDI

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun konuşmasının ardından Halk Eğitim Merkezi'nin Halk Oyunları Ekipleri sahne alarak yöresel oyunlar sergiledi. Daha sonra Türkiye Kuva-i Milliye Mücahitleri Derneği Bergama Şubesi'nin hazırlamış olduğu halk oyunları gösterisi ve Bergama Kılıç Kalkan Ekibi'nin gösterisi gerçekleştirildi. 14 Eylül Anadolu Lisesi öğrencilerinin okuduğu şiirlerle kurtuluş günü programı sona erdi.

BAŞKAN KOŞTU; "BU YILDA KERMESİMİZ PANDEMİ NEDENİYLE TV EKRANLARI VE DİJİTAL MECRADA"

85. Bergama Kermesi ve Bergama'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinliklerinin Koronavirüs salgını nedeniyle tv ekranları ve sosyal medya üzerinden de devam ettiğine dikkat çeken Başkan Koştu, "İkinci dünya savaşının en zorlu yıllarında dahi ara verilmeden kutlanan kermesimizi iki yıldır Koronavirüstedbirleri kapsamında gerçekleştiriyoruz. Bu yılda, geçen yıl olduğu gibi dijital mecra ve televizyon ekranlarından yapacağımız yayınlar ile kermesimizi halkımızın evlerine getiriyoruz" dedi. Kermes etkinlikleri 2.'nci gününde Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.00'de başlayacak olan Coşkun Sabah konseri ile son bulacak.

Mustafa Kemal Atatürk, Bergama, Türkiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 85.Bergama Kermesi, 99. Kurtuluş günü etkinlikleri ile birlikte devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 85.Bergama Kermesi, 99. Kurtuluş günü etkinlikleri ile birlikte devam ediyor - Son Dakika
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