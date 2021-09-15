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85. Bergama Kermesi coşku ile sona erdi - Son Dakika

85. Bergama Kermesi coşku ile sona erdi

15.09.2021 14:46
85. Bergama Kermesi coşku ile sona erdi, System.String[]

Kadim Şehir Bergama'nın düğünü olarak kabul edilen, 1937 yılından beri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önerisi ile tam 85 yıldır aralıksız organize edilen Türkiye'nin ilk, Dünya'nın ikinci yerel festivali Bergama Kermesi sona erdi.

Bergama'nın düşman İşgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri ile birleştirilen ve iki gün süreyle yapılan festivalin son gecesinde Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan Coşkun Sabah, sahne performansı ile unutulmaz bir gece yaşattı.

BAŞKAN KOŞTU; "KORONAVİRÜS NEDENİYLE İKİ YILDIR FARKLI BİR KERMES DENEYİMİ YAŞADIK"

Geçen yıl 84.'ncüsü bu yılda 85.'ncisi yapılan Bergama Kermesleri'nde Koronavirüs nedeniyle kısıtlı organizasyonlar yapıldığına işaret eden Başkan Koştu, "İki yıldır kermesimiz etkinliklerini daha çok canlı yayınlarla ekranlara ve sosyal medyaya taşıdık. Dijitalde devam eden 84 ve 85.'nci kermeslerimiz bu yönüyle de farklı bir deneyim ile karşımıza çıkmış oldu" dedi.

Kurtuluş günü ve kermes etkinliklerinin dijital mecra üzerinden ve tv ekranlarından tüm halka ulaştırmanın daha farklı bir heyecan yaşattığına dikkat çeken Başkan Koştu, "Bu yönüyle farklı bir kermes deneyimi yaşadık. Hemşehrilerimizin büyük bir bölümü kermes etkinliklerimize evlerinden sosyal medya hesaplarımız üzerinden ve tv ekranlarından katılarak izledi" dedi.

BELEDİYE SOSYAL MEDYASINDA CANLI YAYINLANAN KONSER PANEL VE ETKİNLİKLERLE 31 BİN 158 KİŞİYE ERİŞİLDİ

Dijitalde devam eden 85. Bergama Kermesi etkinlikleri için belediyenin Facebook sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlar gerçekleştirildi ve 31 bin 158 kişiye erişim sağlandı.

İlk gün Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun konuk olarak katıldığı canlı yayınla bin 302 kişiye, iklim değişikliklerini konu alan ve DEÜ Çevresel Yerbilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Doğan Yaşar'ın konuşmacı olarak katıldığı panel ile bin 210 kişiye, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nun sahne aldığı Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği konseri ile 2 bin 470 kişiye, 85. Bergama Kermesi açılış töreni ile 6 bin 181 kişiye, yine ikinci gün gerçekleştirilen canlı yayına konuk olarak katılan Başkan Koştu'nun programı ile 6 bin 503 kişiye, son gün gerçekleştirilen Coşkun Sabah konseri ile 13 bin 492 kişiye erişim sağlanmış oldu. Aynı zamanda Televizyon kanallarından canlı olarak ta yayınlanan programlarla yüzbinlerle ifade edilebilecek kişinin ayağına kadar kermes etkinlikleri götürülmüş oldu. 84 ve 85.'nci Bergama Kermesleri bu yönüyle meydanlara gelen vatandaşlar haricinde herkesin evine de konuk olmuş oldu.

85. Bergama Kermesi coşku ile sona erdi

Cumhuriyet Meydanı, Coşkun Sabah, Bergama, Kermes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 85. Bergama Kermesi coşku ile sona erdi - Son Dakika


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