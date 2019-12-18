85 bin ihracatçı, üyelik bilgilerini e-Devlet'ten sorgulayabilecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 85 bin ihracatçı, üyelik bilgilerini e-Devlet'ten sorgulayabilecek - Son Dakika Ekonomi

85 bin ihracatçı, üyelik bilgilerini e-Devlet'ten sorgulayabilecek

7 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) hayata geçirdiği uygulama ile 85 bin ihracatçı, artık birlik üyeliği sorgulama ve doğrulama işlemlerini e-Devlet'ten de yapabilecek.

85 bin ihracatçı, üyelik bilgilerini e-Devlet'ten sorgulayabilecek, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) hayata geçirdiği uygulama ile 85 bin ihracatçı, artık birlik üyeliği sorgulama ve doğrulama işlemlerini e-Devlet'ten de yapabilecek.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, TİM, ihracatçıların işlerini kolaylaştıracak inovatif çözümlere imza atmaya devam ediyor.

TİM Proje Dijital Dönüşüm Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin ortak çalışması ile artık ihracatçılar, birlik üyeliği sorgulama ve doğrulama işlemlerini e-Devlet Kapısı'ndan da yapabilecek. İhracatçılar, e-Devlet'ten ihtiyaç duydukları her anda alabilecekleri belgeyi, müşavirlik ve bankacılık işlemlerinde, hal kayıt belgesi olarak ve ikili iş görüşmelerinde referans mektubu içinde ek belge olarak da kullanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatçıların önündeki her türlü engeli kaldırmaya devam ettiklerini belirterek, TİM'in dijital dönüşüm sürecini başlattığı 2019 öncesinde ihracatçının fiziki ziyareti ile ancak yapılabilen üyelik sorgulama ve doğrulama hizmetlerinin, önce sadece TİM web sitesinden gerçekleştirilebilir hale geldiğini, 13 Aralık'tan itibaren ise e-Devlet'ten de artık yapılabildiğini bildirdi.

Gülle, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 18 Haziran 2019'dan itibaren ihracatçılara kambiyo satışları üzerinden uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nden (BSMV) muafiyet getirildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:


"O tarihten itibaren ihracatçılar olarak kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden vergiden muaf durumdayız. Bu sebeple firmalarımızın ihracatçı olduklarına dair belgeyi kolayca sunabilmeleri adına TİM web sitesinde üyelik sorgulama ve doğrulama hizmetini geliştirdik. TİM web sitemizde 12 bin 870 adet farklı firma bu hizmetten yararlandı. Proje Dijital Dönüşüm Ofisi'miz ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ortak çalışmasıyla artık bu işlemi e-Devlet Kapısı'ndan da ihracatçılarımızın hizmetine sunmaya başladık. Bunların yanı sıra AloTİM ile ihracatçının soru ve taleplerine 7/24 hızlı bir şekilde cevap veriyoruz. Raporlarımız, faaliyetlerimiz, ihracat ile ilgili duyurularımız, TİM Mobil aplikasyonuna anlık olarak düşüyor. Aynı zamanda web sitemizi de güncelleyerek ihracatçılarımız için kolay erişilebilen bir platform haline getirdik."

Türkiye, Dönüşüm, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:48 Kaynak: AA
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