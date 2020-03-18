85 Bin İranlı Mahkum Koronavirüs Sebebiyle Evlerine Gönderildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerinde başında gelen İran, salgını durdurabilmek adına önemli adımlar atıyordu. Bu adımlardan en ilginci ise bugün gerçekleşti ve önlemler kapsamında 85 bin İranlı mahkum evlerine gönderildi.



İran, salgına müdahale etmekte geç davranınca ülkedeki vaka sayısı ansızın tavan yapmıştı. Üst üste ölümler gelmeye başlamasının ardından ülkede katı önlemler almaya başlayan yöneticiler, salgının hızını biraz olsun yavaşlatmayı başarmışlardı. Salgın karşısında farklı çözümler aramaya devam eden İran, uyguladığı çeşitli karantina uygulamalarının ardından hiç beklenmeyecek bir hareket yaptı: Hapishanelerdeki çeşitli suçlardan hüküm giymiş 85 bin kişiyi evlerine gönderdi.



İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, 'söz konusu mahkumların neredeyse yarısının güvenlik sebebiyle ilgili suçlardan hapis yattıklarını' belirterek 'aralarında siyasi suçlardan ötürü hapis yatanların da olduğunu' ifade etti.



"Hapishanelerde salgına karşı önlemlerimizi artırıyoruz" diyen Reisi, mahkumların ne zaman hapishaneye geri döneceğine ilişkin bilgi paylaşmadı. Covid-19 salgınında İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 853'e çıkarken, vaka sayısı ise 14 bin 991'e ulaştı. İran, bu ayın ilk haftasında 70 bin mahkuma daha ev izni vermişti.