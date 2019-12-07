Son Dakika Haberleri: 85 bin TL değerinde kaçak içki ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa 85 bin TL değerinde kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

85 bin TL değerinde kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde, piyasa değeri yaklaşık 85 bin TL olan 338 litre kaçak içki ele geçirildi.

85 bin TL değerinde kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde, piyasa değeri yaklaşık 85 bin TL olan 338 litre kaçak içki ele geçirildi.


Alanya ilçesine bağlı Türkler Mahallesi'nde şüpheli M.T'nin satın alma müdürlüğü yaptığı bir otelde kaçak içki bulunduğu duyumunu alan polis ekipleri, ilçe jandarma komutanlığı ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte harekete geçti. Otelin depo kısmında yapılan aramada 161 litre cin, 126 litre votka, 45 litre viski ve 6 litre rom olmak üzere, toplam 338 litre kaçak içki bulunduğu tespit edildi. İçkilerin piyasa değerinin yaklaşık 85 bin TL değerinde olduğu bildirildi.


Ele geçirilen içkilere el konulurken, şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mersin'e sokulmak istenilen bir kamyon köpek, geri gönderildi
Hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü ortaya çıktı Döndü ninenin gelinlik hayali 85 yaşında gerçeğe dönüştü Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli İbrahim öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 17:26:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 85 bin TL değerinde kaçak içki ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]