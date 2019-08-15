85. Dursunbey Panayırı başladı

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Rum aktivistten, katliamın yıldönümünde 'bizi affedin' çağrısı

Google ve Facebook cinsel içerikli film izleyenleri özel yazılımla takip ediyor

Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Komünist Başkan: Böyle kapıların olduğunu bilmiyorduk