Son Dakika Haberleri: 85. Dursunbey Panayırı başladı
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85. Dursunbey Panayırı başladı

1 saat önce

Bu yıl 85'incisi düzenlenen geleneksel Dursunbey Panayırı, Saz Mesire Alanı'nda başladı.

85. Dursunbey Panayırı başladı, System.String[]
Bu yıl 85'incisi düzenlenen geleneksel Dursunbey Panayırı, Saz Mesire Alanı'nda başladı.
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl panayır tarihini 15-19 Ağustos olarak belirlediklerini ifade etti.
Her yıl panayırın son gününde yapılan geleneksel yağlı güreş müsabakalarının ise 19 Ağustos'ta Belediye Güreş Sahası'nda gerçekleştirileceğini belirten Bahçavan, "Bugün itibarıyla panayırımız başlamış bulunuyor. Panayır esnafı yerini hazırladı. Tüm halkımızı ve çevre il ve ilçelerden insanlarımızı panayıra ve özellikle 19 Ağustos'ta yapılacak yağlı güreş müsabakalarını izlemeye bekliyoruz." dedi.
Bahçavan, müsabakalara tanınmış pehlivanların da aralarında olduğu çok sayıda güreşçinin katılacağını sözlerine ekledi.
Ramazan Bahçavan, Dursunbey, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:15 Kaynak: AA
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