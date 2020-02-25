85 firma, nitelikli elaman bulmaya geliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 85 firma, nitelikli elaman bulmaya geliyor - Son Dakika

85 firma, nitelikli elaman bulmaya geliyor

6 saat önce

Türk Eğitim Derneği Üniversitesi (TEDÜ), 3 Mart'ta, iş yaşamını koklamak isteyenlere kapılarını açıyor.

85 firma, nitelikli elaman bulmaya geliyor, System.String[]

Türk Eğitim Derneği Üniversitesi (TEDÜ), 3 Mart'ta, iş yaşamını koklamak isteyenlere kapılarını açıyor.

Türk Eğitim Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, TEDÜ WANTED İş ve Kariyer Fuarı, 3 Mart Salı günü üniversitenin Kolej Kampüsü'nde 85 markayı öğrencilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Tüm üniversite öğrencilerinin, iş arayışındaki mezunların, hatta lise öğrencilerinin katılım sağlayabileceği fuarda pek çok firma öğrencilerle mülakat yaparken, alanında uzman 14 profesyonel de katılımcılara kariyer dersleri verecek.

Workshop'larla renklenecek organizasyona katılmak isteyenlerin ise www.wantedkariyerfuari.com adresinden ziyaretçi katılım formunu doldurması gerekiyor.

Katılımcılar, kendilerine özel açılan sayfadan katılmak istedikleri kariyer derslerine, workshop'lara ve "sessiz oda" görüşme alanlarına kayıt olabilecek, görüşme yapmak istedikleri markalara öz geçmişlerini gönderebilecek. Kayıt sonrası kontenjan durumuna göre kendilerine e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacak.

- "Hem öğrenci hem markalar kazanacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED Üniversitesi ve diğer üniversite öğrencilerini, yeni mezunları ve iş/staj arayan herkesi, Türkiye'nin önde gelen markalarıyla aynı çatı altında buluşturmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece öğrenciler ya da iş arayışında olanlar değil, aynı zamanda, Türkiye'nin önde gelen markalarını da kendini keşfeden, yenilikleri ve değişimleri yakalamaya hazır, fark yaratan çalışma arkadaşı adayları ile tanıştırmayı, doğru ve dinamik insan kaynağı ile buluşturmayı hedefliyoruz. Önemli olan kişinin en doğru işe ulaşırken, firmaların da doğru insan kaynağına ulaşabilmesi. Bu fuar ile hem öğrenci hem markalar kazanacak."

Programda katılımcılar kariyer derslerini Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Aclan Acar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu Başkanı Suat Çalbıyık, Eti Gıda İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu, Socar Türkiye Rafineri ve Petrokimya İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Levent Kocagül ve Zurich Sigorta Türkiye CEO'su Yılmaz Yıldız, gazeteci, yazar ve iletişim profesyoneli Ali Saydam, eğitim bilimci Dr. Özgür Bolat'tan alacak.

Türk Eğitim Derneği, Türkiye, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Rusya; Türkiye, Almanya ve Fransa ile Suriye zirvesi yapmayı düşünmüyor
Afganistan'da bir köy evine giren Fransız askerler duvarda asılı Türk bayrağıyla karşılaştı Gecikilen her ay için araç muayene ücreti yüzde 5 fazlası ile alınıyor Japonya'da koronavirüs nedeniyle futbol organizasyonlarının tamamı ertelendi

Son Dakika Haberleri
15:41 Gülden ve Ümit Yaşar Türkiye turnesine çıkıyor
15:28 Ece Erken'le aşk yaşayan evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu: Evliliğimin bitmesinde alakası yok
14:56 Her durağında farklı kültürü tanıtan Doğu Ekspresi'ne ilgi artıyor
14:56 Ressam Musa Aktaş'ın 30. yıl resim sergisi sanatseverlerle buluştu
14:56 Magazin gündemine ne kadar hakimsiniz?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 16:04:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 85 firma, nitelikli elaman bulmaya geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]