85'inci Büyük Atatürk Koşusu sembolik olarak yapıldı - Son Dakika

85'inci Büyük Atatürk Koşusu sembolik olarak yapıldı

27.12.2020 16:28
85'inci Büyük Atatürk Koşusu sembolik olarak yapıldı, System.String[]

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 85'inci Büyük Atatürk Koşusu, bu yıl koronavirüs pandemisi dolayısıyla sembolik olarak yapıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 85'inci Büyük Atatürk Koşusu, bu yıl koronavirüs pandemisi dolayısıyla sembolik olarak yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Atatürk Koşusu, koronavirüs tedbirleri kapsamında sembolik olarak düzenlendi. 10 erkek ve 10 kadın sporcunun katıldığı koşu Dikmen Keklikpınarı'ndan başladı ve Ankara Tren Garı'nda sona erdi. 10,8 kilometrelik parkur boyunca sporcular Türk bayrağı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı taşıdı. Sembolik olması dolayısıyla kazananın olmadığı koşu, katılan atletlerin aynı anda finiş çizgisini geçmesiyle sona erdi.

TARİHİ SEMBOLİK KOŞUYA KATILAN SPORCULARKoronavirüs pandemisi dolayısıyla sembolik olarak düzenlenen koşuya katılan atletler şöyle: Beyza Canpolat, Aygül Baydaş, Arzugül Koca, Hatice İşler, Ayşe Ülger, Tuğba Sarı, Yasemin Karasu Dönmez, Buse Uluyol, Semanur Kanat, Münevver Sena Duran, Saffet Elkatmış, Ferhat Bozkurt, Murat Yalçınkaya, Mehmet Körpe, Baran Ergüven, Mustafa İncesu, Sinan Koşay, Eser Kurt, Hakan Tazegül, Nuri Kömür.Koşu sonunda katılan atletlere ödüllerini Kara Kuvvetleri Öğretmen Albay Serkan Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Türkiye Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Halil Akkaş takdim etti.ÇİNTİMAR: ATATÜRK KOŞUSU'NUN BUGÜNE KADAR ARA VERİLMEDEN YAPILMASI ÖNEMLİYDİTürkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Büyük Atatürk Koşusu'nun pandemiye rağmen bu yıl da düzenlenmesinin önemine dikkat çekerek, "85'incisini tamamladığımız Atatürk Koşusu'nu bu sene müjdecilerimizle tamamlamış olduk. İlk koşuyu kazanan Galip Darılmaz abimiz de aşağıya indiğinde Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin müjdecisi olarak kabul etmiştiler. Biz de bugün bu çocuklarımızı Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin kutlama müjdecisi olarak kabul ediyoruz. Bugünkü bu yarışmada da 10 kız ve 10 erkek sporcumuzla bu yarışmayı tamamladık. Yarışmanın en önemli özelliği 85 yıldır kesintiye uğramadan ve hiç ara verilmeden bugüne kadar yapılıyor olabilmesiydi. Bu yarışın sadece bir kez günü değişmiş, o da o zamanki Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 26 Aralık'ta rahmetli oluşuyla, bütün törenler iptal edilmiş ama 30 Aralık'ta yine bu yarış yapılmış ve bugünlere gelmiştir. Bugün de pandemi dolayısıyla her şeyin sekteye uğradığı bir ortamda yine basınımızla, seyircimizle, sporcumuzla bütün pandemi kurallarına uyarak Ankara Valiliği ve Gençlik Spor Bakanlığı desteğiyle, bu organizasyonu gerçekleştirmiş olduk. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Önemli bir organizasyon, Avrupa'nın en uzun süreli yapılan organizasyonlarından biri, her şeyden önemlisi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişi ve ardından Ankara'nın başkent oluşu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve bugüne gelişindeki en büyük sembollerden biridir. Biz de bu sembolü en iyi şekilde temsil edebilmek adına bu yarışmayı tamamlayarak Atatürk'ün ismine yakışır bir organizasyon yaptığımıza inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda pandemi olmadığı dönemlerde çok daha büyük ve geniş katılımlısını gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.BÜYÜK ATATÜRK KOŞUSU

İlk koşu 27 Aralık 1936 tarihinde yapıldı ve yarışmaya 12 atlet katıldı. Koşu, ilk organizasyonun yapıldığı 1936 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirildi. İlk yarışı Galip Darılmaz önde tamamladı. Erkeklerde Şükrü Saban ve Mehmet Yurdadön koşuyu sekizer kez kazanma başarısı gösterirken, kadınlarda Lale Öztürk 4 kez ipi göğüsleyen ilk isim oldu.

- Ankara
85'inci Büyük Atatürk Koşusu sembolik olarak yapıldı
85'inci Büyük Atatürk Koşusu sembolik olarak yapıldı
85'inci Büyük Atatürk Koşusu sembolik olarak yapıldı
85'inci Büyük Atatürk Koşusu sembolik olarak yapıldı
85'inci Büyük Atatürk Koşusu sembolik olarak yapıldı
85'inci Büyük Atatürk Koşusu sembolik olarak yapıldı
85'inci Büyük Atatürk Koşusu sembolik olarak yapıldı
85'inci Büyük Atatürk Koşusu sembolik olarak yapıldı
85'inci Büyük Atatürk Koşusu sembolik olarak yapıldı
85'inci Büyük Atatürk Koşusu sembolik olarak yapıldı
85'inci Büyük Atatürk Koşusu sembolik olarak yapıldı
85'inci Büyük Atatürk Koşusu sembolik olarak yapıldı
85'inci Büyük Atatürk Koşusu sembolik olarak yapıldı
85'inci Büyük Atatürk Koşusu sembolik olarak yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Koronavirüs, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 85'inci Büyük Atatürk Koşusu sembolik olarak yapıldı - Son Dakika Spor


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