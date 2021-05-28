85 kişilik uyuşturucu çetesine dava; not defteri delil oldu - Son Dakika

85 kişilik uyuşturucu çetesine dava; not defteri delil oldu

28.05.2021 10:21
85 kişilik uyuşturucu çetesine dava; not defteri delil oldu, System.String[]

ANKARA'da uyuşturucu ticaretinin yüzde 40'ını kontrol eden ve 'Ötleşler çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı.

ANKARA'da uyuşturucu ticaretinin yüzde 40'ını kontrol eden ve 'Ötleşler çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı. Şarkıcı B.K.'nin çektiği klipte rol almaları ile de gündeme gelen, 22'si tutuklu 85 çete üyesi hakkında, 3 yıldan 42 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Operasyonda ele geçirilen ve uyuşturucu ticareti ve bu ticaretten elde edilen gelir ile ilgili notların yer aldığı not defteri ise dava dosyasına delil olarak girdi.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 1,5 yıllık takibin ardından 2018 yılının Mart ayında, liderliğini 'Beko dayı' lakaplı Bekir Ötleş'in yaptığı suç örgütüne operasyon başlattı. Bekir Ötleş ile çok sayıda çete üyesinin gözaltına alındığı operasyonun ardından suç örgütüne yönelik farklı zamanlarda da operasyon düzenlendi. Cumhuriyet savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yürüttüğü soruşturmada şüphelilerden 22'si, sevk edildiği sulh ceza mahkemesince tutuklandı. Diğer şüphelilerden bazıları, adli kontrolle serbest kalırken, bazılarının farklı suçlardan tutuklu olduğu belirlendi.

42 YILA KADAR HAPİS İSTEMİSavcılık, yaklaşık 2 yıl süren soruşturmayı tamamladı. Çete lideri Bekir Ötleş ile başka suçtan tutuklu bulunan oğulları Arif- Yavuz Ötleş ve damadı Metin Sarı'nın da aralarında bulunduğu 85 kişi hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgütü üye olma', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından 3 yıldan 42 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çektiği klipte çete üyelerini oynatan şarkıcı B.K. hakkında ise takipsizlik kararı verildi. 85 sanık, Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.DEŞİFRE OLMAMAK İÇİN YARDIMLARDA BULUNMUŞİddianamede, suç örgütünün, Altındağ ilçesinde faaliyet göstermekle beraber alanının bu bölge ile sınırlı olmadığı, faaliyette olduğu alanlarda silahlı gücünü kullanarak, herkese korku saldığı aktarıldı. Çete yöneticilerinden Arif Ötleş'in, deşifre olmamak için etrafında bulunan yardıma muhtaç kişilere yardım ettiği ve bu nedenle bir kısım çevreler tarafından kendisine sempati beslenildiği hatta yakalanan kişilerin bu yüzden örgütsel bağlantıyla ilgili bilgi vermediği belirtildi.UYUŞTURUCU GELİRİ NOT DEFTERİNDEİddianamede ayrıca operasyonda ele geçirilen not defterindeki incelemede, örgütün uyuşturucu madde ticareti ve bu ticaretten elde edilen gelir ile ilgili detaylı notlar tutulduğu belirtilerek, "Bu notlarda uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen gelirden kime ne kadar pay aktarılacağının ayrıca yapılan harcamaların da yine bu defterde belirtildiği sonrasında yapılan çalışmalar neticesinde suç örgütünün tezgah tabir ettikleri her uyuşturucu satış bölgesinde ayrı defter tuttuğunun belirlendiği, tezgahlara ilişkin gelir gider kayıtlarının da ayrıntılı olarak bu defterde yer aldığı belirlenmiştir" denildi.YEVMİYE USULÜ ÇALIŞTIRMIŞLARİddianamede, çetenin, birçok uyuşturucu tezgahı bulunduğu, bu tezgahlarda 'torbacı' diye tabir edilen kişileri 100-150 TL karşılığında yevmiye usulü çalıştırdığı belirtildi. Çete üyelerinden Murat Erkal, iddianamede yer alan ifadesinde, örgütü Bekir Ötleş'in 2 oğlu ve damadı aracılığıyla yönettiğini, Yenidoğan semtinde kendilerine ait 2 kahve ile 1 emlak dükkanı olduğunu ve işlerin buradan organize edildiğini söyledi. Evinde ele geçirilen 53 bin civarındaki uyuşturucu hapı örgüt yöneticilerinden Taner Öztaş'ın saklaması için kendisine verdiğini iddia eden Erkal, üyelerine kendilerine olan bağlılıklarını artırmak için zor durumda kaldıklarında maddi destek verdiklerini; ancak yanlış yaptığını düşündükleri kişilere karşı da acımasız davrandıklarını, bu nedenle öldürülen kişiler olduğunu iddia etti.

85 kişilik uyuşturucu çetesine dava; not defteri delil oldu
85 kişilik uyuşturucu çetesine dava; not defteri delil oldu
85 kişilik uyuşturucu çetesine dava; not defteri delil oldu
85 kişilik uyuşturucu çetesine dava; not defteri delil oldu
85 kişilik uyuşturucu çetesine dava; not defteri delil oldu
85 kişilik uyuşturucu çetesine dava; not defteri delil oldu
85 kişilik uyuşturucu çetesine dava; not defteri delil oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 85 kişilik uyuşturucu çetesine dava; not defteri delil oldu - Son Dakika


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