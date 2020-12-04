85'lik delikanlı, gençlere taş çıkartıyor - Son Dakika

85'lik delikanlı, gençlere taş çıkartıyor

04.12.2020 14:55
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Ordu'nun Kumru ilçesinde 85 yaşındaki, ilerleyen yaşına rağmen inşaat ustalarının ve çiftçilerin kullandığı keser-balta gibi malzemelerin saplarını üretiyor.

Ordu'nun Kumru ilçesinde 85 yaşındaki, ilerleyen yaşına rağmen inşaat ustalarının ve çiftçilerin kullandığı keser-balta gibi malzemelerin saplarını üretiyor.

Kumru ilçesi Demircili Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Abdullah Dizen, ilerleyen yaşına rağmen halen ustalığını konuşturuyor. Yaklaşık 20 yıldır, inşaat ustalarının ve çiftçilerin kullandığı keser, kürek, balta ve kazma gibi aletlerin sapını üreterek geçimini sağlayan Abdullah usta, gençlere de örnek oluyor.

Aylık ortalama bin adet üretim yapıyor

Kendisine ait atölyesinde ağaçtan ürettiği ve özenle hazırladığı keser, balta ve kürek saplarını pazarlayan Abdullah Dizen, aylık ise ortalama bin adet üretim sağlıyor. gençlerin bu tür mesleklere eğilimi olmadığını ve çırak yetiştiremediklerini ifade eden Abdullah usta, taleplerin ise güzel olduğunu belirtiyor.

"İşleyen demir pas tutmaz"

Çalışma azmiyle örnek olan 85 yaşındaki Abdullah Dizen, evde boş duramadığını ve sürekli olarak çalışmak istediğini ifade ederek, "Çalışan demir pas tutmaz. Hayatım boyunca neredeyse her zaman çalıştım. İnsanlar, özellikle gençler artık bu tür işlere sıcak bakmıyor, mesleklerin değerlerini bilmiyorlar. Aylık yaklaşık bin tane keser, balta, kürek ve kazma gibi ürünlerin saplarını üretiyorum" dedi. - ORDU

85'lik delikanlı, gençlere taş çıkartıyor
85'lik delikanlı, gençlere taş çıkartıyor

İnşaat, Kumru, balta, Ordu, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 85'lik delikanlı, gençlere taş çıkartıyor - Son Dakika


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