85 milyon liraya mal olacak, bir ilçe ve 28 köyün 100 yıllık su hasreti sona erecek - Son Dakika

85 milyon liraya mal olacak, bir ilçe ve 28 köyün 100 yıllık su hasreti sona erecek

25.05.2021 14:55
85 milyon liraya mal olacak, bir ilçe ve 28 köyün 100 yıllık su hasreti sona erecek, System.String[]

Çorum'da Bayat merkezi ve 28 köyün 100 yıllık su problemini çözecek olan Kunduzlu Göleti İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi projesinde çalışmalar başladı.

Çorum'da Bayat merkezi ve 28 köyün 100 yıllık su problemini çözecek olan Kunduzlu Göleti İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi projesinde çalışmalar başladı.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Kunduzlu Göleti İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Baraj inşaatı ile birlikte 85 milyon liraya mal "İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İshale Hattı" projenin tamamlanarak hayata geçirilmesi ile birlikte ilçe merkezi ve 28 köyün 100 yıllık içme suyu ihtiyacının çözüme kavuşacağını vurgulayan Kavuncu, "Proje kapsamında sanat yapılarının yanı sıra 4 içme suyu deposu, bir içme suyu paket arıtma tesisi ile 37 kilometre uzunluğunda iletim ve şebeke hattı yapılacak. İlimize yapılan yatırımlarla mümbit toprakların suyla, vatandaşları da içme ve kullanma suyu buluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

Uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan, bölge halkı için hayati öneme sahip bu büyük projeyi AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum milletvekilleri Ahmet Ceylan ve Oğuzhan Kaya ile Belediye Başkanı Ekrem Ünlü'nün girişimleri ve hep birlikte ilçeye kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını vurgulayan Kavuncu, "Su; yeryüzündeki tüm canlıların vazgeçilmezi, atalarımızın 'su gibi aziz ol' diye vasıflandırdıkları, insanoğlunun, bütün canlıların temel yaşam kaynağıdır. Su hayattır, su candır. İçme suyu konusunda insanımız açısından önemli bir projeyi hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 28 köyümüz ve ilçe merkezinde artık susuz yaz yaşanmayacak ve bundan sonra Bayat merkez ve 28 köyümüz kaynak suyu kalitesinde içme suyuna kavuşmuş olacak" dedi. - ÇORUM

85 milyon liraya mal olacak, bir ilçe ve 28 köyün 100 yıllık su hasreti sona erecek
85 milyon liraya mal olacak, bir ilçe ve 28 köyün 100 yıllık su hasreti sona erecek
85 milyon liraya mal olacak, bir ilçe ve 28 köyün 100 yıllık su hasreti sona erecek

İçme Suyu, AK Parti, Kunduzlu, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 85 milyon liraya mal olacak, bir ilçe ve 28 köyün 100 yıllık su hasreti sona erecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sıla ve İlker Kaleli, sarmaş dolaş pozlarını paylaşarak aşklarını ilan etti Sıla ve İlker Kaleli, sarmaş dolaş pozlarını paylaşarak aşklarını ilan etti Tokkal çiftini ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı Tokkal çiftini ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı Mervenur'u iple boğarak streçle saran cani, cinayetin ayrıntılarını anlattı: Cesedini damacana su taşır gibi çatıya çıkardım Mervenur'u iple boğarak streçle saran cani, cinayetin ayrıntılarını anlattı: Cesedini damacana su taşır gibi çatıya çıkardım Gözlük detayı aşk iddialarını güçlendirdi! Reynmen ile Simay Rasimoğlu ilişki mi yaşıyor? Gözlük detayı aşk iddialarını güçlendirdi! Reynmen ile Simay Rasimoğlu ilişki mi yaşıyor? Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı

Son Dakika Haberleri
15:07 Beşiktaş'ın istediği kaleci Tomas Vaclik, Sevilla'dan ayrıldı
14:56 Başarılı oyuncu İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönüyor
14:51 Tokkal çiftini ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı, 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı
14:38 Uzun çalışma saatleri felç, kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini artırıyor
14:37 Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor
14:26 Gözlük detayı aşk iddialarını güçlendirdi! Reynmen ile Simay Rasimoğlu ilişki mi yaşıyor?
14:18 Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti
13:54 Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz
13:50 Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti
13:49 Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı
Beşiktaş'ın istediği kaleci Tomas Vaclik, Sevilla'dan ayrıldı Beşiktaş'ın istediği kaleci Tomas Vaclik, Sevilla'dan ayrıldı         
15:08
Başarılı oyuncu İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönüyor Başarılı oyuncu İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönüyor         
14:56
65 yaşındaki adam, ziyaret için geldiği inşaatın 8'inci katından düşüp hayatını kaybetti 65 yaşındaki adam, ziyaret için geldiği inşaatın 8'inci katından düşüp hayatını kaybetti         
14:41
Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor         
14:37
İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! Kan donduran cinayet kamerada İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! Kan donduran cinayet kamerada         
14:18
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu         
14:01
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz         
13:55
Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti         
13:51
Lüks araçla motosiklet çarpıştı; sürücü yerde acıyla kıvranan adamı bırakıp tamponuyla ilgilendi Lüks araçla motosiklet çarpıştı; sürücü yerde acıyla kıvranan adamı bırakıp tamponuyla ilgilendi         
13:47
Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek         
13:16
Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım         
13:06
Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?         
11:56
Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte         
11:11
Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı         
10:58
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 15:11:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 85 milyon liraya mal olacak, bir ilçe ve 28 köyün 100 yıllık su hasreti sona erecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement