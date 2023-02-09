85 saat sonra kurtarılan kadın, ilk olarak torunlarını sordu - Son Dakika
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85 saat sonra kurtarılan kadın, ilk olarak torunlarını sordu

09.02.2023 18:03
85 saat sonra kurtarılan kadın, ilk olarak torunlarını sordu

85 saat sonra kurtarılan kadın, ilk olarak torunlarını sordu Oğlu ve torunlarının ardından hayata tutundu Gazeteci Gökhan Aklan'ın cansız bedenine ulaşıldı Hatay'da 5 katlı binanın enkazından kurtarılan 60 yaşındaki kadın, sağlık ekiplerinin elinden tutarak torunlarının durumunu sordu.

85 saat sonra kurtarılan kadın, ilk olarak torunlarını sordu

Oğlu ve torunlarının ardından hayata tutundu

Gazeteci Gökhan Aklan'ın cansız bedenine ulaşıldı

HATAY - Hatay'da 5 katlı binanın enkazından kurtarılan 60 yaşındaki kadın, sağlık ekiplerinin elinden tutarak torunlarının durumunu sordu. Gazeteci Gökhan Aklan'ın cansız bedenine ulaşılırken, iki çocuğu da depremde hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden en çok etkilenen illerden biri Hatay oldu. Büyük depremlerin dördüncü gününde umutlu bekleyiş sürerken, ekiplerin çalışmaları hız kazandı. Şehrin her noktasında depremzedeler için ikram ve ihtiyaç malzemeleri dağıtılıyor.

Akevler Mahallesi Meltem Sokak'ta yer alan Güler Apartmanı'nda ekipler Celile Binicioğlu'na ulaştı. 5 katlı binanın 2. katında oturan kadın, ekiplerin zorlu çalışmaları sonrası enkazdan çıkartıldı. Sedyeye alınan Binicioğlu, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sedyede sağlık ekibinin elini tutarak oğlu ve torunlarını soran kadını ekipler, iyi olduklarını söyleyerek teselli etti. Sabah saatlerinde iki torunu ve oğlu enkazdan çıkartılırken, gelininin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Gazeteci Gökhan Aklan'ın cansız bedenine ulaşıldı

Aynı apartmanda oturan ve Hatay'da görev yapan Gazeteci Gökhan Aklan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Dün akşam saatlerinde eşi Hatice Aklan'a ulaşılırken, bacağının üzerine beton blok gelmesinden dolayı bacağı kesilerek enkazdan çıkartılmak zorunda kaldı. Sedyeyle ambulansa alınan Hatice Aklan'ın tedavisi hastanede sürüyor. Aklan çiftinin iki çocuğundan Azra (6), enkazdan ölü olarak çıkartılırken, Mehmet Eymen'in de cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 85 saat sonra kurtarılan kadın, ilk olarak torunlarını sordu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 85 saat sonra kurtarılan kadın, ilk olarak torunlarını sordu - Son Dakika
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