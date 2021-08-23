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85 Yahudi yerleşimci, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika

85 Yahudi yerleşimci, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

23.08.2021 13:12

İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya 85 Yahudi yerleşimci tarafından baskın düzenlendi.

İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya 85 Yahudi yerleşimci tarafından baskın düzenlendi.

İşgal altındaki Kudüs'te 85 Yahudi yerleşimci polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı'nda Yahudi yerleşimcilerin girişini sağlarken Filistinlilerin girişini engelledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nce Filistin medyasında olaya ilişkin açıklama yapılarak "Yahudi yerleşimciler, Mescid-i Aksa'da kendi ibadetlerini yapıp, Filistinlere yönelik kışkırtıcı davranışlarda bulunuyor" denildi.

(Muhammed Rabah/İHA)

85 Yahudi yerleşimci, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
85 Yahudi yerleşimci, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
85 Yahudi yerleşimci, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
85 Yahudi yerleşimci, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Mescit, Yahudi, Kudüs, Aksa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 85 Yahudi yerleşimci, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika


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