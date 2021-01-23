85 yaş üstünün Covid-19 aşıları, zorlu kış şartlarına rağmen yapılıyor - Son Dakika

85 yaş üstünün Covid-19 aşıları, zorlu kış şartlarına rağmen yapılıyor

85 yaş üstünün Covid-19 aşıları, zorlu kış şartlarına rağmen yapılıyor
Son Güncelleme: 23.01.2021 10:29

BİTLİS Sağlık Müdürlüğü'nce kentte yaşayan 85 yaş üstü kişilere yönelik evlerinde Covid-19 aşılama uygulaması, çetin kış şartlarına rağmen sürdürülüyor.

BİTLİS Sağlık Müdürlüğü'nce kentte yaşayan 85 yaş üstü kişilere yönelik evlerinde Covid-19 aşılama uygulaması, çetin kış şartlarına rağmen sürdürülüyor.

Bitlis'te yaşayan 85 yaş üstü kişilerin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aldıkları randevu ile evlerine giden ekipler, Covid-19 aşısı yapıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında, Tatvan ilçesine bağlı Çalıdüzü köyüne giden mobil sağlık ekibi, tulum, eldiven ve maskeler ile hem kendilerini hem de vatandaşı salgın riskine karşı korumaya alıyor.Tatvan Sağlık Müdürlüğü ekibi, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Çalıdüzü köyünde yaşayan 86 yaşındaki Asiye Yargı'ya evinde aşı yaptı. Yer yer kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı köyde, zor şartlarda Yargı'nın evine ulaşan mobil sağlık ekibi, aşıdan önce doktor gözetiminde muayenesini de yaptı. Aşı uygulanmasından sonra yaklaşık yarım saat evden ayrılmayan mobil sağlık ekibi, olası rahatsızlığa karşı da önlem aldı.'182'DEN RANDEVU ALABİLİRLER'

Pratisyen hekim Oğuzhan Otlu, 85 yaş üstü vatandaşın aşı için 182'den randevu alabileceğini belirterek, "Tüm dünyada olduğu ülkemizde de aşılama çalışmaları başlamıştır. Tatvan Sağlık Müdürlüğü olarak bu zorlu hava şartları altında devletimizin temin ettiği hekim ve yardımcı sağlık personeli eşliğinde vatandaşlarımıza uyguluyoruz. Tüm sağlık çalışanları olarak büyük bir özveri ile görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Aşı olmak isteyen 85 yaş üstü vatandaşlarımız 182'den randevu alıp evde aşı hizmetinden yararlanabilirler" dedi.

- Aşıları
Kaynak: DHA

Koronavirüs, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 85 yaş üstünün Covid-19 aşıları, zorlu kış şartlarına rağmen yapılıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:18 Kışlık hazırlıklarına başlayan Gülben Ergen, turşu kurdu
11:05 Resmen başvuru yaptı! Kerem Aktürkoğlu'ndan geleceği için dev adım
10:54 Paşinyan'a medet umduğu Rusya'dan soğuk duş! Ukrayna'ya gönderilen yardımları unutmamışlar
10:44 Pertek Belediyesi'nde 150 milyonluk vurgun iddiası! İmarlı arsa takas edildi
10:27 Ali Koç'tan şampiyonluk totemi! Fenerbahçe'nin maçlarını statta izlemeyecek
10:25 Oyuncu Seray Kaya saçlarını kısacık kestirdi, takipçileri ikiye bölündü
10:18 Karabağ cephesinde son durum! İşte 5 maddede dün gece olan bitenin özeti
10:21 Altının gram fiyatı 1.677 seviyesinde işlem görüyor
10:14 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, New York'ta Türkiye'yi tanıttı
09:47 İstanbul'da, Azerbaycanlı mafya babasının yeğeninin de olduğu araca silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2023 11:51:26. #1.11#
SON DAKİKA: 85 yaş üstünün Covid-19 aşıları, zorlu kış şartlarına rağmen yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement